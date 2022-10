“Il delirio delle zucche vuote”,

festa della spensieratezza

MOGLIANO - Al Parco fluviale Santa Croce il 16 ottobre si svolgerà la terza edizione dell'evento. E' dedicato ai bambini e a chi per un giorno vuole tornare a momenti della propria infanzia

“Il delirio delle zucche vuote”, festa nel Parco fluviale di Santa Croce, a Mogliano, il 16 ottobre. Zucche sì ma niente a che vedere con Halloween. Si tratta di un’idea dell’artista Laura Acciarresi, una festa che coinvolge tutti e dove nessuno si sente escluso.

«La zucca vuota sta a rappresentare le teste che si svuotano da ogni disagio quotidiano per riempirsi di bellezza, creatività e poesia. Un collante fatto di idee, punti d’incontro, laboratori creativi, spensieratezza e arte» spiegano gli organizzatori. Quella di quest’anno sarà la terza edizione, e l’evento si terrà grazie alla sensibilità e all’impegno del gruppo Associazione Amici di Santa Croce e grazie alla collaborazione del comune di Mogliano.

Questa manifestazione è dedicata ai bambini e alle bambine come a tutti coloro che per un giorno vorranno rivivere qualche momento della loro infanzia. Nel parco fluviale di Santa Croce le zucche si animano portando regali e buoni propositi. Chiunque voglia trascorrere una bella giornata è invitato a partecipare all’evento dove ci saranno più di 4mila gadget realizzati a mano da un fitto gruppo di persone che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro manualità, durante le serate di laboratorio creativo.

Il programma della giornata prevede una camminata all’interno di un bosco particolare, con uno gnomo narratore che leggerà i testi della scrittrice Renata Renzoni di Sanremo. È previsto anche lo spettacolo dell’artista Vera Vu Vaiano con “Una magia ai piedi del bosco”, la dimostrazione della ceramista Sandra Zuccari di Appignano e la mostra delle zucche decorate. Una volta arrivati in un castello, il Re Capocció accoglierà i bambini nel suo regno donando ad ognuno un attestato di partecipazione. Ovviamente non mancheranno i giochi artigianali e lo stand gastronomico con piatti tipici a base di zucca ed altri prodotti locali. Lo scopo dell’associazione è quello di promuoverli e valorizzarli. In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 23 ottobre.

