Gli eventi per San Catervo:

festa del pane, musica e palio

Il 17 ottobre la processione

TOLENTINO - Presentate le iniziative per il patrono, le prime già oggi per poi proseguire per tutta la prossima settimana

8 Ottobre 2022 - Ore 15:18 - caricamento letture

Celebrazioni per il patrono, a Tolentino presentato il calendario degli eventi dedicati a San Catervo. Si parte oggi ma il clou sarà il 17 ottobre giorno in cui si festeggia il santo. Il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silveri, gli assessori Diego Aloisi, Flavia Giomebetti, Elena Lucaroni, il consigliere delegato Samanta Casali, don Gianni Compagnucci, parroco della concattedrale di San Catervo hanno presentato gli eventi in calendario.

Oggi alle 14 all’Abbadia di Fiastra tappa del Campionato Italiano Nordic Walking Agonistico Fidal, alle 17 al Politeama presentazione del libro “Le piante crescono guardando il cielo” di Gianni Corvatta. Alle 21,15 Politeama Il Jazz – “Modalità trio” con Nico Gori, Ellade Bandini, Massimo Moriconi, Domani (9 ottobre) Giornata nazionale delle famiglie al museo, dalle 9. In piazza Martiri di Montalto alle 10 Le piazzette. Alla chiesa di San Catervo celebrazione in memoria dei caduti e dispersi in guerra, poi corteo e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti in via Nazionale. Alle 10, 30 all’Abbadia di Fiastra la nona prova del circuito nazionale Nordic Walking Style 2022.

Il 12-13-14 ottobre alle 21,15 al teatro Nicola Vaccaj: Stage entertainment presenta Pretty Woman con Beatrice Baldaccini, Thomas Santu – regia Carline Brower, Chiara Noschese. Il 14 ottobre alle 21 in piazza della Libertà Dono dei ceri – Giochi popolari. Il 15 ottobre sarà la Giornata della famiglia. Dalle 8 alle 18 in piazza Martiri di Montalto “Io non rischio” a cura della Protezione Civile. Alle 10 in piazza della Libertà Gran Fondo Nibali. Dalle 14 alle 16 in piazza della Libertà la quarta rievocazione della corsa storica “Tolentino – Colle Paterno”. Dalle 15,30 in piazza Mauruzi “Alla scoperta di giochi per famiglie e amici a 4 zampe”. Alle 21 in piazza della Libertà Dono dei ceri – Esibizione di tiro con l’arco. Il 16 ottobre seconda Giornata della famiglia. Dalle 8 alle 10 in piazza della Libertà la quarta rievocazione della corsa storica “Tolentino – Colle Paterno”. Dalle 8 alle 20 in via Bonaparte “Festa del pane: Giornata mondiale del pane e dei prodotti da forno” a cura della Confartigianato. Alle 10 partenza da piazza Cavour Dono dei ceri – Passeggiata medievale a cura di Visione Sibillina. Alle 16 in centro storico: Dono dei ceri – Corteo storico, cerimonia del Dono dei ceri a San Nicola e San Catervo, assegnazione Palio 2022, spettacoli medievali e stand gastronomici. Dalle 17 alle 24 in piazza Maurizi, la castagnata, degustazione prodotti tipici e musica. Alle 18 Politeama Master piano festival più – Umberto Jacopo Laureti. Il 17 ottobre dalle 9 in piazza Martiri di Montalto: Le piazzette. Alle 15,30 in piazza della Libertà: Risorse in rete: Volontariato per la città. Alle 17 in piazza della Libertà: “Immagina, Trasforma, Danza” spettacolo con il Cantiere DanzArte asd. Ci sono poi una serie di eventi religiosi a San Catervo. 14 ottobre: alle 18 messa e unzione dei malati. Alle 21,15 Triduo. Adorazione e catachesi “La Santità nella famiglia” Sr. Lorella Mattioli. Il 15 ottobre alle 18, la messa e alle 21,15 il Triduo. Il 16 ottobre le messe saranno alle 8,30 alle 10, alle 11,15 e alle 18, poi il Triduo alle 21,15. Il 17 ottobre cadrà la festa di San Catervo con le messe alle 8,30-10-11,15 e alle 16. Mentre alle 18 ci sarà la messa con il vescovo Nazzareno Marconi e alle 19 la processione per le vie di Tolentino.

