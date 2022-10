Fiamme in autofficina,

a fuoco furgone sequestrato

CIVITANOVA - C'è l'ombra del dolo per l'incendio scoppiato questa notte all'interno del soccorso stradale Basso di via Sonnino. A dare l'allarme il custode che dormiva all'interno. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli

di Laura Boccanera

Incendio nel piazzale di un’autofficina, a fuoco un furgone sottoposto a sequestro. E’ successo stanotte in via Sonnino a Civitanova, a dare l’allarme un dipendente che era di guardia all’interno dello stabile.

E’ quasi certamente doloso il rogo partito ieri sera attorno alle 22.30 all’interno dell’autofficina soccorso stradale Basso di Civitanova. Ad accorgersi un custode dell’attività che proprio in virtù della presenza di mezzi sequestrati rimane di notte all’interno del capannone. L’uomo ha notato del fumo provenire dal veicolo e ha cercato di spegnere le fiamme, ma non riuscendo ha dato l’allarme e allertato i vigili del fuoco di Civitanova che sono intervenuti e hanno spento il rogo. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Civitanova, l’indagine è in corso. Nell’attività sono presenti anche delle telecamere ora al vaglio degli inquirenti.

