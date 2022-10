Fa inversione con l’auto

e centra uno scooter

CIVITANOVA - L'incidente in via D'Annunzio, nessuna grave conseguenza per l'uomo a bordo del due ruote

8 Ottobre 2022 - Ore 12:37 - caricamento letture

Fa inversione a u e centra uno scooter. L’incidente questa mattina attorno alle 11.30 in via D’Annunzio a Civitanova, all’altezza del civico 108. Un’auto condotta da una donna ha effettuato una manovra di inversione e ha travolto un motorino che arrivava dalla città alta. Dopo l’impatto lo scooterista è caduto a terra. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia municipale per accertare le responsabilità e ricostruirne la dinamica. Nessuna grave conseguenza per l’uomo a bordo del motorino, né per la donna alla guida dell’auto.

