identificate 151 persone, fermati 86 veicoli

OPERAZIONE della polizia nella città costiera: al setaccio i luoghi più a rischio, posti di blocco lungo la Statale 16

Controlli a tappeto a Porto Recanati: identificate 151 persone e fermati 86 veicoli. E’ il bilancio di uno speciale servizio predisposto dal questore, in seguito alle tematiche approfondite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, venerdì e sabato nella città costiera.

In campo gli agenti della Squadra mobile e dell’Ufficio immigrazione, con il supporto del reparto Prevenzione crimine di e dell’Unità cinofila antidroga della questura di Ancona. I controlli sono stati effettuati nelle aree più a rischio, alcune delle quali caratterizzate da degrado urbano: l’Hotel House, il River Village, le zone limitrofe al centro storico e lungo la Statale 16, dove sono stati predisposti dei posti di blocco. Sono stati fermati e identificati sia italiani che stranieri, e di quest’ultimi è stata verificata la regolarità dei documenti per quanto riguarda la loro presenza in Italia.

