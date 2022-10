Addio a Bruno Malaisi,

papà del sindaco Reano

MONTECOSARO - Aveva 81 anni, lascia la moglie Jolanda e altri tre figli. Il funerale oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa dell'Annunziata

8 Ottobre 2022 - Ore 12:27

Lutto per il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, è morto ad 81 anni il papà Bruno, conosciuto da tutti come Guerrino. L’anziano è morto ieri, oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa dell’Annunziata a Montecosaro scalo verrà officiato il rito funebre. Bruno Malaisi lascia la moglie Jolanda e i figli, Reano, sindaco della città e i suoi fratelli Eddy, Manolo e Rudy. Tutta la cittadinanza si è stretta attorno al primo cittadino per la perdita subita. Condoglianze al sindaco anche da parte della Pro loco cittadina: «Noi tutti membri del direttivo e soci della Pro loco di Montecosaro, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza in questo triste giorno al nostro primo cittadino Reano Malaisi per la perdita del suo caro papà».

