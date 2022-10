Arriva la Consulta giovanile

«Favorisce la cittadinanza attiva»

CASTELRAIMONDO - La commissione consiliare ha approvato il regolamento, i ragazzi che vorranno partecipare dovranno presentare richiesta entro il 9 novembre

7 Ottobre 2022 - Ore 18:23 - caricamento letture

Uno strumento in più per avvicinare i giovani alla vita della propria città e del proprio Comune. È stato pubblicato sul sito del Comune di Castelraimondo l’avviso pubblico e il regolamento inerente alla costituzione della Consulta giovanile. Il lavoro è stato portato avanti attraverso diversi incontri della Commissione consiliare permanente “Sanità, servizi sociali, affari istituzionali” di cui fanno parte per la maggioranza il presidente del consiglio Luigi Bonifazi e il vicesindaco Roberto Pupilli e per la minoranza il consigliere Giuliano Lori. Ha partecipato a tutti gli incontri anche l’assessore alle Politiche Giovanili Ilenia Cittadini.

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e per la stessa Cittadini: «La Consulta dei giovani è frutto della partecipazione di tutto il Consiglio Comunale – spiega l’assessore –. La Commissione si è riunita diverse volte e ha costruito un regolamento pensato per i nostri giovani e il nostro territorio, un lavoro fatto di riflessione, condivisione e negoziazione. Una buona procedura questa che favorisce la cittadinanza attiva nei giovani, una necessità per tutta l’amministrazione comunale. Crediamo che per creare servizi, iniziative e luoghi per i giovani bisogna ascoltare e costruire con loro».

I candidati devono avere i seguenti requisiti: essere residenti o attivi nel territorio comunale; non devono aver riportato condanne penali; devono avere un’età compresa tra 16 e i 30 anni alla data di scadenza dell’avviso. Le candidature dovranno pervenire all’ufficio Servizi sociali del Comune in via Giovanni XXIII 7 o tramite email: servizisociali1@comune.castelraimondo.mc.it entro le 13 del 9 novembre, tramite modello allegato all’avviso. Il sindaco Patrizio Leonelli si augura una grande partecipazione da parte dei suoi giovani concittadini alla prima riunione dell’assemblea che si svolgerà il 10 novembre alle 21 nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, che verranno successivamente indicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA