Scontro all’uscita di Porto Recanati,

due feriti in ospedale

INCIDENTE lungo l'A14 in direzione sud. E' successo intorno alle 19,20. Le persone soccorse non sono gravi

6 Ottobre 2022 - Ore 20:12 - caricamento letture

Tamponamento in A14 all’uscita Porto Recanati – Loreto. Due persone ferite portate in ospedale dal 118. L’incidente è avvenuto in direzione sud intorno alle 19,20 di oggi. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è in corso, si è comunque trattato di un tamponamento tra due auto. In seguito allo scontro due persone sono rimaste ferite e dopo le prime cure sul posto da parte degli operatori dell’emergenza le ambulanze sono poi ripartite per trasportare i feriti in ospedale. Entrambi non sono in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA