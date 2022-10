Pala Cingolani-Pierini,

via libera per la prima partita

RECANATI - Domenica giocherà la squadra di basket e sarà presentato il settore giovanile, autorizzati 1.202 posti. L'obiettivo è arrivare a 2mila una volta acquisite tutte le certificazioni

Via libera della Commissione Pubblico spettacolo per l’utilizzo del Palasport Cingolani-Pierini per la prima partita in casa della squadra cittadina di basket, prevista per domenica unitamente alla presentazione del settore giovanile. E’ quanto fa sapere l’amministrazione di Recanati, che aggiunge: «Autorizzati per domenica 1202 posti nelle more della prossima convocazione per riconoscere i 2000 posti del progetto Coni, una volta acquisite le ultime certificazioni necessarie».

Dopo questo secondo passaggio che avverrà a conclusione degli ultimi interventi e ritocchi concordati con gli Enti preposti, verrà fissata l’inaugurazione ufficiale con l’invito ai rappresentanti del Coni ed il coinvolgimento delle società sportive che potranno usufruire della struttura, a partire dal basket e dalla scherma, per la quale è stata predisposta una palestrina autonoma. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione del parcheggio esterno a servizio dell’intera area, per 150 posti macchina e posti per pullman.

