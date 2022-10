Accademia della Visione,

i nuovi appuntamenti

finalmente in presenza

CIVITANOVA - Il prossimo si terrà sabato 8 ottobre dalle 16 alle 20 nella sala convegni dell'Hotel Miramare e sarà dedicato al tema della miopia nell'età dello sviluppo

6 Ottobre 2022 - Ore 08:58

Nata nel 2018 come evento in presenza e proseguita online durante la pandemia, l’Accademia della Visione torna in versione live e aperta al pubblico. Il prossimo appuntamento, che si terrà sabato 8 ottobre dalle 16 alle 20 nella sala convegni dell’Hotel Miramare di Civitanova, sarà dedicato al tema della miopia nell’età dello sviluppo, una condizione che colpisce un numero sempre crescente di giovanissimi e che è necessario affrontare con gli strumenti migliori, a partire da una corretta prevenzione.

Con la moderazione di Laura Mataloni, titolare dei due omonimi negozi di ottica civitanovesi, il nuovo appuntamento con l’Accademia della Visione ospiterà l’ortottista e optometrista Tania Paoloni, il medico oculista Massimo Tallei, la fisioterapista Annalisa Corradini, l’odontoiatra e ortodonzista Gaia Cellini, la nutrizionista Valeria Capri, la psicoterapeuta Sara Tiberi ed il neurologo e psicomotricista Francesco Sagripanti. Gli interventi degli esperti permetteranno di sviluppare conoscenze preziose su come prevenire, riconoscere e trattare la miopia dei giovanissimi cogliendone i primi segnali di insorgenza. L’evento tratterà il tema attraverso discipline e prospettive differenti per offrire una visione d’insieme ai partecipanti, per i quali sono previsti degli utili omaggi a tema. Per ulteriori informazioni i lettori sono invitati a visitare il link all’evento:

https://www.facebook.com/events/680852712997179

