Scontro fra auto, due feriti:

grave un 82enne

RECANATI - L'incidente in contrada Bagnolo, l'anziano è stato soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette. Coinvolto anche un 35enne, trasferito all'ospedale di Civitanova

5 Ottobre 2022 - Ore 11:43 - caricamento letture

Schianto tra auto, due feriti: uno soccorso in eliambulanza. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina in contrada Bagnolo, a Recanati. A scontrarsi lungo la strada comunale per Ricciola una Citroen C4 condotta da un 35enne di Recanati e una Fiat Panda, alla cui guida c’era un 82enne sempre della città leopardiana.

Secondo una prima ricostruzione, la Panda è uscita da un prato che costeggia la carreggiata dove era parcheggiata e si è immessa sulla strada, quando è arrivata la C4: uno scontro violento con le parte frontali delle due vetture distrutte. La Citroen è anche finita in un campo. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. Viste le condizioni dell’82enne, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza: è stato trasferito a Torrette in gravi condizioni. Il 35enne invece è stato trasferito all’ospedale di Civitanova.

