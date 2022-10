Nuova vita per l’ex Tom Giocattoli,

arriva Paul Bowley

con la sua scuola d’inglese

MACERATA - Sabato 8 ottobre l'inaugurazione in via Cioci

5 Ottobre 2022 - Ore 10:11 - caricamento letture

Riapre i battenti dopo anni di chiusura il locale che ha ospitato in passato Tom Giocattoli, in via Cioci a Macerata. Totale la trasformazione che li vedrà diventare aule in cui si imparerà l’inglese. Sabato 8 ottobre infatti Paul Bowley, insegnante di inglese da più di 30 anni, inaugurerà qui un nuovo centro dedicato all’inglese, dopo ben 25 anni di attività crescente nel cuore di Macerata con la Paul Bowley School of English in galleria del Commercio. Sempre al suo fianco Elena Todosi, anche lei docentedi grande esperienza, specializzata nell’insegnamento a bambini e ragazzi. «Oltre ai corsi di lingua inglese per adulti, giovani e bambini, sia in gruppi che one-to-one – fa sapere Paul Bowley – ci sarà anche un nuovo centro per lo svolgimento del Oxford Test of English – per la certificazione della conoscenza della lingua. Si tratta di un sistema per la valutazione linguistica mirato soprattutto ai giovani frequentanti delle scuole superiori e medie. Svolto interamente online, è un test facilmente prenotabile, con un format flessibile e risultati veloci. Il test è stato creato e viene amministrato da niente di meno che l’Università di Oxford a garanzia della valenza e la serietà del sistema, e del valore dei certificati emessi. La nuova attività offrirà anche i servizi di organizzazione di soggiorni linguistici all’estero in collaborazione soprattutto con le scuole pubbliche. Per poter gestire i soggiorni, la scuola sta per apre un’agenzia di viaggio professionale e dedicata. Si tratta di una svolta storica per noi e una grandissima opportunità per la popolazione locale di cimentarsi nel acquisizione della lingua internazionale più usata al mondo».

L’inaugurazione che si svolgerà sabato 8 ottobre alle 16,30 è stata organizzata da Renata Lelli Eventi e Azar Comunicazione.

