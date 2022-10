Contributo per libri di testo,

al via le domande

MACERATA - Possono richiederlo le famiglie degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori con reddito Isee 2022 non superiore a 10.632,94 euro

5 Ottobre 2022 - Ore 13:54 - caricamento letture

Aperti a Macerata i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, relativi all’anno scolastico 2022/2023. Possono beneficiare dei contributi le famiglie con reddito Isee 2022 non superiore a 10.632,94 euro.

La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo, reperibile nelle segreterie delle scuole o al servizio Welfare e Cultura – ufficio Scuola del Comune di Macerata in piazza Vittorio Veneto, all’interno della Biblioteca Mozzi Borgetti o scaricabile dal sito del Comune www.comune.macerata.it .

Le domande, corredate dall’attestazione Isee e dalla documentazione di spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al singolo studente, verranno accolte entro e non oltre le ore 17 di mercoledì 16 novembre con accesso scaglionato in base a prenotazione. Gli uffici saranno aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Welfare e Cultura – ufficio Scuola del Comune di Macerata in piazza Vittorio Veneto, 2 (tel. 0733.256453 – 0733.256534).

© RIPRODUZIONE RISERVATA