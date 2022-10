“Tracce d’autunno”

e “Caccia all’indizio”

MACERATA - Sono i due appuntamenti organizzati a Villa Ficana e ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi per domenica in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo

4 Ottobre 2022 - Ore 14:14 - caricamento letture

“Tracce d’autunno” e “Caccia all’indizio”. Anche Macerata partecipa domenica alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@mu 2022.

«Anche i nostri musei aderiscono alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con due proposte in cui sia Palazzo Buonaccorsi che l’Ecomuseo di Villa Ficana – afferma l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – si riempiranno di voci, colori e attività dedicate ai più piccoli per scoprire le ricchezze del nostro patrimonio artistico e le tradizioni del nostro territorio . Accogliamo i bambini insieme ai loro genitori ed amici per un giorno di festa, di crescita e stupore e voglia di stare insieme in luoghi unici che apriamo con piacere alle nuove generazioni».

Infatti, per l’occasione, i Musei civici di palazzo Buonaccorsi organizzano “Caccia all’indizio”. L’appuntamento è per le 16,30 e prevede un’attività pensata per i bambini di tutte le età accompagnati dai familiari, genitori, nonni e amici, così da creare delle piccole squadre e partecipare al gioco che si svolgerà nelle sale dei musei civici tra le diverse collezioni, il Museo della Carrozza e la mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose”. L’attività è gratuita per tutti (bambini e adulti).

Per iscriversi basta inviare una mail a macerata@sistemamuseo.it o chiamare il numero 0733 060279.

Anche l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana aderisce all’iniziativa con il progetto “Tracce di Autunno”, un’attività pensata per far scoprire a grandi e piccini colori e sensazioni dei paesaggi autunnali. Nel laboratorio verrà affrontato il frottage, una tecnica di disegno semplice e magica allo stesso tempo, che permetterà di “catturare” le trame delle piante, degli oggetti e dei luoghi del borgo di Villa Ficana. I colori dell’autunno saranno i protagonisti, insieme alle tonalità della terra e della sabbia che caratterizzano l’ottocentesco borgo di terra cruda, per imparare insieme ad osservare non solo forme e colori ma anche i segni, sviluppando un’attenzione tattile, visiva ed emozionale a cui tutti potranno partecipare. Durante il pomeriggio sarà sempre possibile effettuare la visita guidata dell’ecomuseo, della casa museo e dell’officina dei mestieri. Iscrizione obbligatoria all’email museovillaficana@gmail.com o al numero 0733/470761 (da martedì a venerdì ore 9/14). Info www.ecomuseoficana.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA