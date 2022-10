Sughitti, che passione:

Montecassiano si gode il successo

della 47esima edizione della sagra

EVENTO - Da venerdì a domenica registrata un’altissima affluenza e un ottimo gradimento delle proposte, tra innovazione e tradizione

4 Ottobre 2022 - Ore 12:18 - caricamento letture

Cibo, allegria e tradizione, la 47esima edizione della Sagra dei Sughitti è stata un successo, sia di partecipazione sia di gradimento. Protagonisti sono stati ovviamente i Sughitti, nella versione tradizionale del dolce, ma un grande apprezzamento ha riscosso la loro versione gelato, novità dell’edizione 2022.

Tantissima affluenza è stata registrata per le vie del borgo decorato per l’occasione con gli addobbi realizzati dalla maestria delle socie del Cif di Montecassiano e rallegrato nelle tre giornate (da venerdì a domenica scorsi) da stornelli e dalla musica folkloristica marchigiana del duo Stornellatori Marchigiani e de I Cantastorie di Passo di Treia, mentre domenica si sono esibiti Tommaso Gagliardini e Danilo Donninelli e i gruppi folkloristici La cocolla de Mojià, Li Pistacoppi e la Damigiana che hanno portato allegria con i balli popolari. Non solo. Le numerose bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici locali lungo la via più panoramica del borgo hanno arricchito e profumato la Fiera d’autunno mentre gli scatti di Francesco Castellani hanno dato vita alla mostra fotografica “I sughitti nel tempo”. In centro l’iconica vigna allestita in piazza Unità d’Italia è stata la location ideale per degustare l’aperitivo e ballare con la musica de Gli Amici dello Zio Pecos mentre il comico Gianni Astone ha fatto divertire il pubblico nel cineteatro Ferri.

Sabato “Lo spettacolo dei Sughitti”, il cooking-talk show con degustazione guidata e sede di tappa del Grand Tour delle Marche organizzato con l’Accademia di Tipicità, Scienze gastronomiche Unicam e con l’Ipseoa Varnelli di Cingoli, ha fatto conoscere la tradizione del dolce tipico montecassianese mentre la chef Serena D’Alesio ha meravigliato il palato dei presenti con le sue due versioni dei Sughitti, dolce e salata. Accanto al cooking ci sono state poi le cene tradizionali della Vendemmia e piatti tipici preparati e serviti in taverna dalla Pro loco che ha chiuso con la musica live della New team band. Immancabili nei tre giorni di festa le frittelle di polenta e “l’apittu” che oltre al tradizionale mosto e nutella quest’anno ha servito panini e risate. Tutto questo mentre fuori le mura del borgo si svolgeva la 30° Marcialonga della solidarietà organizzata dalla Polisportiva Montecassiano sezione Atletica leggera.

«Un ringraziamento – ha commentato soddisfatto il sindaco Leonardo Catena – va a tutti i collaboratori dell’Ufficio turistico che hanno contribuito a far scoprire il borgo ai tantissimi turisti venuti anche da fuori regione con la divertente “caccia ai tesori arancioni”, iniziativa promossa da Bandiere arancioni e Touring club Italiano. Un grandissimo applauso va poi alla straordinaria Pro loco di Montecassiano che con grande lavoro e impegno è riuscita con tutti i suoi collaboratori e con il supporto dell’amministrazione ad organizzare un’edizione con numeri strepitosi. Continueremo a lavorare al loro fianco affinché la tradizione dei Sughitti continui e per far sì che la sagra cresca ancora. Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto il primo cittadino – della riuscita della manifestazione, vedere turisti e paesani girare in un flusso continuo per le vie del borgo con la gioia nel volto di ritrovarsi ci rende fieri del lavoro fatto per promuovere una Sagra storica come la nostra e ci dà conferme che stiamo percorrendo la strada giusta per continuare a fare ancora meglio».

