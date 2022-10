Lancia oggetti dal balcone,

poi si barrica in casa

MACERATA - E' successo in via Ugo Foscolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, 118, polizia locale. Dopo circa due ore la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario

Dal terrazzino di casa si mette a lanciare di tutto sulla strada, intervengono carabinieri e vigili del fuoco e polizia locale. È successo in via Ugo Foscolo, a Macerata. Una donna dalla sua casa, verso le 16,30, ha iniziato a tirare oggetti sulla strada. Lo ha fatto dal terrazzino della sua abitazione, dove c’è un giardinetto.

La donna ha tirato anche zolle di terra. Diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno cercato di far uscire la donna dalla sua abitazione. Un carabinieri si è arrampicato su di una parete per riuscire a parlare alla donna che era alla finestra. Ma non c’è stato niente da fare per convincerla ad uscire. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Alla fine sono riusciti ad entrare in casa e la donna è stata affidata alle cure del 118.

(Gian. Gin.)

