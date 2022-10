Governatore Rotary

in visita a Macerata

INCONTRO - Accompagnato dal proprio assistente, Marco Sigona, da Patrizia Scaramazza, presidente del club Rotary Macerata, e Guido Grandinetti, presidente del club “Matteo Ricci”, ha incontrato il sindaco Sandro Parcaroli e il rettore Francesco Adornato

4 Ottobre 2022

Paolo Signore, nuovo Governatore Rotary del Distretto Rotary 2090, che comprende le regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, si è recato a Macerata in visita ufficiale. Accompagnato dal proprio assistente, Marco Sigona, da Patrizia Scaramazza, presidente del club Rotary Macerata, e Guido Grandinetti, presidente del club “Matteo Ricci”, ha incontrato il sindaco Sandro Parcaroli e, nel primo pomeriggio, il rettore dell’Università di Macerata, Francesco Adornato.

Sia il sindaco che il rettore hanno espresso parole di apprezzamento per le numerose iniziative sociali e culturali che i due club promuovono per la città di Macerata e, più in generale, per il territorio regionale. Paolo Signore ha poi tenuto una riunione con i componenti dei consigli direttivi e i presidenti di commissione, nel corso della quale sono stati esposti i programmi che i due club Rotary hanno in animo di mettere in campo, nell’imminente futuro, in favore della collettività locale e delle comunità nazionale e internazionali. La giornata è poi proseguita con una conviviale, tenutasi al ristorante “Le Case”. Il Governatore, in apertura di serata, ha esposto la sua relazione programmatica, ma al contempo, ha voluto sottolineare il proficuo impegno dei Club maceratesi per la comunità e li ha invitati a volersi adoperare in favore di una sempre maggiore inclusione sociale.

«Nel corso della serata gli è stato consegnato, dai due club maceratesi, un assegno per sostenere l’acquisto di un camper sanitario e alcuni volumi sulla nostra città – si legge in una nota -. Il Governatore, a sua volta, ha donato ai presidenti Patrizia Scaramazza e Guido Grandinetti, il volume di ricette raccontante “Progetto dei coniugi” scritto dallo stesso Signore con la propria consorte, Giovanna, per finanziare l’acquisto di detto camper sanitario, ed ai propri assistenti, Marco Sigona e Paolo Agostinaccio, nonché a Mario Belloni, Giorgio Piergiacomi e Stefano Quarchioni, soci del Club Macerata, per il loro impegno a livello distrettuale, delle litografie della città di Fermo. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Gianguido Cucciarelli, Presidente del Club Rotary di Foligno, Pierpaola Cruciani, Presidente del Club Rotary Alto Fermano-Sibillini, Angelo De Carolis, Presidente del Club Rotary di Civitanova Marche, Stefano Ferrante, Presidente del Club Rotary di Tolentino, Floro Flori, Presidente del Club Rotary di Jesi, Nazzareno Micucci, Presidente del Club Rotary di Camerino, Paolo Pazzi, Presidente del Club Rotary di Fermo, Tania Ripari, Presidente del Club Rotaract Macerata, Stefano Santoni, Presidente del Club Rotary di Montegranaro.

