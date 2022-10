Residenti senza parcheggio

«In via Milazzo nessuno rispetta il divieto»

CIVITANOVA - Chi abita nella zona non riesce a far valere i propri diritti: «La strada è privata e riservata ai residenti, ma nessuno viene a controllare e ci parcheggiano tutti»

3 Ottobre 2022 - Ore 16:12 - caricamento letture

di Laura Boccanera

«La strada è privata e riservata ai residenti, ma nessuno viene a controllare e ci parcheggiano tutti». Protestano i residenti di via Milazzo a Civitanova, piccola strada chiusa che sbocca sulla Statale 16 poco prima della rotatoria di Pellegrini, all’estremità sud della città. Un problema che Carlo Bompadre assieme ad altri residenti della via hanno fatto presente anche al prefetto perché, pare, quella via viene utilizzata anche come parcheggio mezzi per un’attività commerciale che si trova sulla Statale.

«C’è un’attività commerciale che occupa puntualmente i posti auto a disposizione lungo la strada, lasciando le auto dei clienti spesso fuori dal loro piazzale e andando ad occupare gli spazi che sarebbero riservati per i residenti visto che in quella strada la circolazione è riservata a chi abita lì». Per i residenti è un problema trovare parcheggio e spesso la situazione, specie nel periodo invernale, peggiora perché molti clienti e avventori del locale arrivano fin lì a posteggiare. «Dopo 3 anni di proteste e richieste siamo riusciti ad ottenere dal Comune il transito esclusivo per i residenti, ma è del tutto inutile – dice rammaricato Bompadre – anche perché se poi si chiamano le forze dell’ordine per segnalare che ci sono auto parcheggiate che non sono dei residenti nessuno interviene. Abbiamo fatto una raccolta firme per chiedere che i parcheggi vengano riservati in determinate fasce orarie solo ai residenti visto anche che la strada è privata e in un’altra lettera protocollata abbiamo richiesto che chi di dovere faccia rispettare tale divieto, ma nulla è cambiato. Che altro dobbiamo fare?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA