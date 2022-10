Nessun successo maceratese,

Aurora Treia perde la vetta.

Primo punto per il Corridonia

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Solo pareggi o sconfitte per le rappresentanti della provincia. I ragazzi di Passarini cadono 3 a 2 a Grottammare, i rossoverdi di Rossi muovono la classifica a Matelica

3 Ottobre 2022 - Ore 15:03 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Nessuna vittoria maceratese nella quarta giornata d’andata nel girone B di Promozione. Quattro squadre pareggiano, tre subiscono sconfitte, il Potenza Picena a riposo.

Nonostante la divisione della posta in palio a reti inviolate a Marina Palmense, la Civitanovese resta al comando del campionato con otto punti, gli stessi della Passatempese, che ha battuto di misura il Trodica. Perde il primato invece l’Aurora Treia, ko nel finale a Grottammare. Non bastano le reti di Voinea e Andreucci. I ragazzi di Passarini protestano per un rigore non concesso a pochi minuti dal recupero, sul risultato di 2 a 2 (termina 3 a 2 per i padroni di casa). Muove la classifica invece la Cluentina, brava a sbloccare in avvio con Guermandi la trasferta di Castel di Lama: finisce 1 a 1. Con il risultato ad occhiali si conclude invece il derby maceratese fra Matelica e Corridonia, il primo punto in campionato per i rossoverdi di mister Rossi. I padroni di casa di mister Bartoccetti lamentano un gol non gol di Carletti Orsini, di testa, e una rete annullata per fuorigioco al 2005 Ginesi. Il Casette Verdini, passato in vantaggio grazie a Tidei (sugli sviluppi di un angolo), viene rimontato in trasferta dal Monticelli. Nel finale Ramadori colpisce una traversa su punizione.

La top 11 (3-4-3): Fall (Corridonia); Greco (Civitanovese), Carletti Orsini (Matelica), Squarcia (Cluentina); Zappasoldi (Matelica), Gianfelici (Cluentina), Emiliozzi (Corridonia), Foresi (Civitanovese); Romanski (Casette Verdini), Guermandi (Cluentina), Ginesi (Matelica). All.: Rossi (Corridonia).

Il personaggio della settimana: Franco Guermandi (Cluentina). Realizza uno dei pochi gol “maceratesi” della giornata, su quattro totali (gli altri non “regalano” punti). Mette subito in discesa il match di Castel di Lama, nonostante il successivo pareggio, e consente ai suoi di aggiungere un piccolo mattoncino alla loro classifica.

PROMOZIONE (4° giornata d’andata):

Atletico Centobuchi – Monterubbianese 1-1

Castel di Lama – Cluentina 1-1

Grottammare – Aurora Treia 3-2

Matelica – Corridonia 0-0

Monticelli – Casette Verdini 2-1

Monturano Campiglione – Futura 96 1-0

Palmense – Civitanovese 0-0

Passatempese – Trodica 1-0

Riposa: Potenza Picena

CLASSIFICA: Civitanovese e Passatempese 8, Aurora Treia, Monturano Campiglione e Grottammare 7, Cluentina 6, Trodica, Palmense, Matelica, Castel di Lama e Monticelli 5, Potenza Picena e Futura 96 Casette Verdini 3, Corridonia, Monterubbianese e Atletico Centobuchi 1.

