Danze ottocentesche a Civitanova

MEETING internazionale con oltre 100 danzatori provenienti da tutto il mondo accolti al Cosmopolitan

3 Ottobre 2022 - Ore 11:48 - caricamento letture

Oltre cento danzatori provenienti da tutto il mondo sono approdati, grazie ad Accademia Danze Ottocentesche di Ancona, a Civitanova da venerdì ad oggi. Dopo un lavoro di preparazione, durato oltre 3 anni e con il prezioso contributo dell’agenzia Incontri Europei di Mara Martinovich, per la prima volta in Italia si è potuto attivare un meeting internazionale unico nel suo genere con lezioni di danza, turismo e serate di gala.

La International Branch della Royal Scottish Country Dance Society, patrocinata dalla compianta regina Elisabetta, è stata accolta nel Cosmopolitan Hotel dal sindaco Ciarapica Fabrizio che ha espresso grande apprezzamento per la prestigiosa iniziativa dando personalmente il benvenuto ai partecipanti. Anne Scobie, rappresentante del gruppo, ha riportato l’entusiasmo di tutti per la grande ospitalità e per l’unicità dei paesaggi marchigiani. Paola Pennacchietti, presidente di Accademia Danze Ottocentesche, si è detta orgogliosa per essere riuscita a vincere la concorrenza di altre quotate regioni italiane quali Piemonte, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna.

