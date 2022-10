Allenarsi per il Futuro

fa tappa a Macerata:

ospite Simone Pianigiani

OVERTIME - Giovedì 6 ottobre alle 10, all’Ite “Gentili”, l'allenatore di basket spiegherà ai giovani presenti come avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e affrontare le sfide del futuro attraverso la metafora dello sport

3 Ottobre 2022 - Ore 13:05 - caricamento letture

Allenarsi per il Futuro, il progetto di orientamento legato allo sport promosso da Bosch e Randstad Italia, fa tappa a Macerata con un atleta d’eccezione: l’allenatore di basket e ambassador di Allenarsi per il Futuro Simone Pianigiani, vincitore di sei campionati italiani, tre Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa di Turchia, un campionato israeliano e una Coppa di Lega israeliana. Giovedì 6 ottobre alle 10, all’Ite “Gentili” del capoluogo, Pianigiani spiegherà ai giovani presenti come avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e affrontare le sfide del futuro attraverso la metafora dello sport.

L’incontro si inserisce all’interno della dodicesima edizione di Overtime Festival, l’evento ideato e organizzato dall’associazione culturale Pindaro che tratta i temi di sport, etica e cultura sportiva attraverso incontri, proiezioni, esposizioni e iniziative dedicate, per esempio, a giornalismo, letteratura, cinema, fumetto, fotografia e alimentazione. Nello specifico, nel corso della tappa di Allenarsi per il Futuro, oltre a Simone Pianigiani, prenderanno la parola anche Roberto Zecchino, vice president Human Resources and Organization Bosch South Europe, e Marcello Mancini, Founder & President Performance Strategies – Roi Edizioni – Life Strategies, che racconterà agli studenti l’importanza di perseguire i propri sogni con passione, impegno e preparazione.

«Attraverso la metafora sportiva – ha dichiarato Roberto Zecchino – vogliamo aiutare i ragazzi a comprendere meglio le dinamiche del mondo del lavoro che li attende. Allenarsi per il Futuro vuole veicolare un messaggio positivo per superare i propri limiti e realizzare con impegno e costante allenamento gli obiettivi futuri, sia personali sia professionali».

Allenarsi per il Futuro è un’iniziativa volta all’orientamento e alla formazione dei giovani attraverso la metafora dello sport grazie alle testimonianze di grandi atleti italiani. Durante gli incontri di orientamento organizzati nelle scuole, infatti, campioni di diverse discipline sportive raccontano agli studenti la propria storia personale trasmettendo valori quali passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” per raggiungere gli obiettivi personali e professionali nello sport come nel lavoro.

