Le velegne

raccontate da li proverbi

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“A la vigna e a la spusa manca sempre quarghe cosa”.

*

“A lu tempu de vellegne (vendemmia) non ze guarda a tante fregne”.

*

SPIEGASSE

“Chjarito questo, co’ li proverbi parto a la lontana. Pe’ spiegamme mèjo la pijo a la larga”.

*

“Vinidittu Noè! Piandò la vigna e la piandò su ‘n cima a ‘na mondagna, un vecchju de londano la vellegna; cuscì successe a questa pora fija: mamma l’ha fatta e l’ardri se la pija; cuscì succede a quistu poru còre: mamma l’ha fattu e l’ardri se lu gode”.

*

“Lu vecchju pianda la vigna, lu joene la velegna”.

*

“Chj pota de jennà’ secca la vita”.

*

“Quanno a marzu de notte trona, la vendemmia sarà bona”.

*

“Luna o no’ luna, prima de marzu non potà’ l’ua”.

*

‘Se pioe de Sanda Petronilla (31 maggio), poco musto dall’ua zampilla”.

*

“Se l’ua pò passà’ la guazza de Sa’ Joanno (24 giugno), non ha più paura”.

*

“Se a luju fa tempesta, l’ua no’ rempie la cesta”.

*

“Se non varde luju e agustu, dentro lu tinu agro è lo musto”.

*

“Chj zappa la vigna d’agustu, rembie la cantina de musto”.

*

“Se a settembre sinti a tronà’, tini e botti poli preparà'”.

*

“La vigna pimpinosa fa poca ua”.

”

LO VELEGNÀ’

“Mo adè ora de velegnà’, la vigna ci-ha uto ‘gni ‘ccortezza, ‘gni ritu rispettatu, purtimoce allora lungo li filari co’ le cassette, le forbece e tanta voja de vi'”.

*

“A Santa Eufemia (16 settembre) cumincia la vendemmia”.

*

“Le more su la fratta, va’ a la vigna che l’ua è fatta”.

*

“Ramu curtu, vendemmia longa”.

*

“Tanti pampini poca ua”.

*

“Ottovre, vi’ e cantina, da sera a matina”.

*

“Dice quilli de Sa’ Gnustu che nell’acene c’è lo musto, dice quilli de Mondefà’ che nell’acene non ce stà”.

*

“Settembre e malvascia, la più bona che ce scia; su le canà la più poca che ce va”.

*

“È l’ora de lo moscatello, / lu contadì’ se magna lo più bello, / se ce rmane un cispujó’ / è pe’ lu tuntu de lu patró'”.

*

“Ottovre lo gra’ se spanne, lo vì’ se rponne”.

*

COPPIE

“Durante le velegne se facia, e po’ se ‘ppiccava, le coppie de li graspi (grappoli) perché più avanti sirvia pe’ la grana da mette’ dentro le votti pe’ fa’ ‘umentà’ (aumentare) a lo vi’ li gradi de lo zucchero”.

*

LA TRADIZIÓ’

“‘Na tradizió’ adèra che ‘na orda ce se spusava a vi’ nóo: “Ecco ‘rriata ar-fine quella data / che ll’ua dovenda dorge e sapurita / e a ccasa fa portà’ la ‘nnammorata”.

*

QUARTINE POETICHE E CANTI

*

“Ffaccete a la finestra Luciola, / decco che passa lu regazzu tua, / e porta un canestrellu pjinu d’ua / ‘mmandatu co’ li pambini dell’ua”.

*

“A lo mio amore je sse dice Picchjo, / a le velegne mi lavò la faccia, / se no’ mme spusa je lu caccio un occhju”.

*

“Quanto me piace ll’ua e lo Virdicchjo, la vojo fa’ l’amore co’ Filippo. / Quanto me piace ll’ua e lo moscatello, / la vojo fa’ ll’amore co’ Raffaello”.

*

“Fiore dell’ua, / la mamma vole vè’ a li fiji sua, / io vojo vè’ a l’amanduccia mia”.

*

“Li pambini dell’ua, / le vrange de la cerqua, / un mmasciu (un bacio) ‘m-mbrescia ‘m-brescia, / carina mia”.

*

“Li pambini dell’ua, / li fiuri de lo ji (lino), / so’ fatto l’amorosa, / no’ mme cce vò’ fa ghji”.

*

PROVERBI SU LO VI

*

“Lo vi’ de casa no’ mbriaca”.

*

“La votte da lo vì’ che ci-ha”.

*

“A chj non gne piace lo vi’, lu Patreternu je faccia mancà’ l’acqua”.

*

“Lo vi’ è come l’amore, scalla la testa e lu còre”.

*

“Chj magna senza vé’, mura a sicco”.

*

“Se voli che venga vène li laori, acqua a li mattù’ e vì’ a li muratori”.

*

