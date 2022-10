Le ragazze della 3B

trent’anni dopo

MACERATA - Al Villino di Treia la reunion della classe '91/'92 del Liceo classico Leopardi

Piacevolissimo ritrovo della mitica 3B ’91/’92. La classe 3 B del Liceo classico Leopardi di Macerata si è ritrovata ieri sera, al ristorante “Il Villino” di Treia, per festeggiare i 30 anni dalla maturità. Le ex studentesse Antolini Broccoli Elisabetta, Attili Monica, Bravi Leila, Magnano Amelia, Morichetti Doriana, Orlandi Martina, Pasquali Maria, Posa Stefania, Rinaldesi Paola, Scoccia Isabella e Severini Maria Elena, in questi tre decenni, si sono già riunite molte altre volte e l’amicizia tra loro non si è mai in realtà interrotta. La serata di ieri ha avuto però un valore diverso e più intenso: ha dimostrato ancora una volta che si possono attraversare gli anni senza mai perdersi di vista e continuando a volersi bene con la stessa sincerità e lo stesso entusiasmo dei 19 anni.

