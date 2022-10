“Work out to work in”,

seminario al Castello della Rancia

TOLENTINO - Il Rotary Club e il Distretto 2090 organizzano per domani (inizio alle 9) un approfondimento sulle nuove generazioni

Il Rotary Club Tolentino e il Distretto 2090 organizzano per domani, domenica 2 ottobre, con inizio alle 9, un seminario sulle nuove generazioni “Work out to work in”, prepararsi al lavoro, al Castello della Rancia. All’evento parteciperanno i ragazzi e i giovani dei Rotaract e Interact di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, comprensorio del Distretto 2090. Oltre al governatore Paolo Signore e all’istruttore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli, saranno presenti diversi past governatori. Ci sanno anche Massimiliano Bachetti (presidente giovani Confindustria Marche), Andrea Pizzarulli (fondatore Bros Manifatture), Alberto Gamma (team leader Rotary International). Ad aprire il seminario sarà il presidente del Rotary Club Tolentino Stefano Ferranti. Ci sarà anche il sindaco Mauro Sclavi.

