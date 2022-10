Un focus sul mondo delle api

alla Notte dei ricercatori

MATELICA - L'Università di Camerino ha organizzato un incontro, a cura della professoressa Silvia Preziuso, nella città sede del polo di Veterinaria, a cui hanno preso parte tanti ragazzi e adulti

La Notte dei ricercatori “Sharper” dell’Università di Camerino protagonista anche a Matelica, città sede del polo di Veterinaria.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro dedicato al mondo delle api, a cui hanno preso parte tanti ragazzi e adulti, a cura della professoressa Silvia Preziuso. L’evento doveva tenersi in piazza Mattei nel loggiato degli Ottoni, ma a causa delle condizioni meteo non favorevoli è stato ospitato dal teatro Piermarini. Un focus sulle api mellifere a cui ha preso parte anche il rettore di Unicam Claudio Pettinari e il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani. Al termine dell’approfondimento ai presenti è stato offerto un aperitivo al foyer del teatro a base di Verdicchio di Matelica e miele. «Ringrazio Unicam che ha scelto di approfondire questa tematica molto importante per il nostro territorio – commenta Cingolani –. Sono rimasto colpito dalla presenza di molti ragazzi giovanissimi, seduti nelle prime file e molto interessati agli argomenti esposti dalla bravissima professoressa Preziuso. Siamo fortunati ad avere in città un polo importante e qualificato come quello di Veterinaria, la collaborazione con l’ateneo è fondamentale per il nostro comune».

