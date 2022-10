Autostrada: per due notti

non si esce a Grottammare

A 14 - Martedì 4 e mercoledì 5 ottobre casello off limits per chi proviene da nord a causa dei lavori di pavimentazione

Il casello di Grottammare dell’autostrada A14 sarà off limits in uscita per due notti.

E’ quello che avverrà nelle notti di martedì 4 e mercoledì 5 ottobre (dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo) causa di lavori di pavimentazione.

A chi proviene da nord, quindi, è consigliato lasciare l’autostrada uscendo al casello di Pedaso.

