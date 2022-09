Si affaccia dalla finestra e vede

un delfino spiaggiato sull’arenile

PORTO POTENZA - La carcassa rinvenuta da una ragazza che si trovava sul balcone dell'abitazione dei genitori. E' scesa a controllare e ha trovato il cetaceo ormai morto. Avvisata la Guardia Costiera

25 Settembre 2022 - Ore 18:49 - caricamento letture

Rinvenuta intorno alle 18,20 a Porto Potenza la carcassa di un delfino. Ad avvistarla sulla spiaggia subito dopo il Santo Stefano in direzione Ancona una ragazza, Siria Autiero, che si era affacciata al balcone della casa dei genitori.

Così è scesa insieme alla cugina, Angela Cozzi, e sono andate a controllare, trovando il cetaceo ormai morto sull’arenile. Immediatamente hanno avvisato la Guardia Costiera. La carcassa è probabilmente rimasta in mare per diversi giorni e le onde l’hanno poi spinta fino alla spiaggia. Come da prassi in casi come questo, dopo gli accertamenti di rito, la Capitaneria allerterà il Comune, per attivare la procedura necessaria che prevede l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione della carcassa. Durante l’estate appena trascorsa sono stati tanti i delfini avvistati lungo il litorale, soprattutto a Civitanova, ma anche a Porto Recanati e Porto Potenza.

