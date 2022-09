Nuovo dirigente in Comune,

Marco Orioli ai lavori pubblici

CIVITANOVA - Prende il posto di Paolo Strappato e arriva dal comune di Camerino

16 Settembre 2022 - Ore 11:48 - caricamento letture

E’ Marco Orioli il nuovo dirigente del comune di Civitanova, prende il posto di Paolo Strappato ai lavori pubblici. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto nel suo ufficio il nuovo dirigente, fino al mese di maggio, il settore era diretto ad interim dall’architetto Paolo Strappato, ora in pensione. Nel corso del colloquio, sono emerse alcune considerazioni riguardanti la copertura del settore lavori pubblici, che coincide con un momento di estremo impegno per il Comune che è alle prese con le domande e le progettazioni dei fondi del Pnrr. Ad oggi il Comune, infatti, ha inoltrato decine di domande per accesso ai vari bandi, ha già ottenuto importanti assegnazioni come quello per il comparto Trieste e Palazzo Ciccolini di Civitanova Alta, ed è in attesa di risposta per una molteplicità di richieste tra cui ben cinque asili nido, tra nuove strutture e ristrutturazione dell’esistente. Tutto questo si aggiunge all’attività ordinaria del Comune, che già era piuttosto impegnativa, con molti progetti in corso di redazione e in corso di esecuzione. Orioli vanta una notevole esperienza sia come professionista privato, sia come dipendente pubblico, provenendo dal comune di Camerino, dove ricopriva la funzione direttiva per il settore della ricostruzione post sismica (ha seguito sia la ricostruzione post sisma 96-97 che del sisma 2017, operando su importanti interventi strutturali ed architettonici). Nel periodo settembre/dicembre, il comune di Civitanova ha sottoscritto una convenzione con l’ente di provenienza per un transito graduale, in modo da provvedere alle consegne di quanto aveva in corso a Camerino. A Civitanova Orioli dirigerà un consistente nucleo di personale, di tutti i livelli dagli addetti con funzioni di operaio a quello direttivo, e sarà responsabile degli edifici (tra cui le scuole), delle infrastrutture (tra cui le strade), il verde pubblico e il demanio, servizio quest’ultimo in fase di cambiamenti epocali per l’adeguamento delle concessioni alle normative europee. Con l’inserimento di Orioli resta vacante la dirigenza dell’Urbanistica, per la quale è in corso di svolgimento il concorso pubblico. Il contratto di Orioli è di carattere fiduciario a tempo determinato e ha durata corrispondente al mandato del Sindaco.

