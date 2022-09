Civitanova, l’ingegner Marco Orioli

dirigente del quinto settore

NOMINA - Affidati a lui i lavori pubblici. Arriva dal Comune di Camerino

3 Settembre 2022

di Monia Orazi

Avrà finalmente un dirigente il quinto settore del Comune di Civitanova, quello strategico dei lavori pubblici. Si tratta dell’ingegnere Marco Orioli, attualmente assunto a tempo indeterminato dal Comune di Camerino, dove ricopre lo stesso ruolo, a capo del settore lavori pubblici. A sceglierlo la giunta di Civitanova, guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica, con un incarico a tempo determinato, che durerà per l’intero mandato del primo cittadino sino al giugno 2027. Orioli ha potuto assumere l’incarico dopo il via libera dato dal Comune di Camerino, dove sarà collocato in aspettativa senza stipendio dal prossimo 12 settembre, per tutta la durata dell’incarico nel comune costiero.

Classe 1971, Orioli vive a Civitanova e per lui si tratta di un ritorno a casa. Dopo la laurea si è fatto le ossa nel suo studio privato, sino a quando ha iniziato a collaborare come consulente per la ricostruzione post sisma 1997 con il Comune di Camerino, a partire dal 2005. Ha curato insieme all’ufficio tecnico della città ducale numerosi provvedimenti ed interventi legati al dopo terremoto, fino a quando qualche anno fa, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato a Camerino a seguito di concorso, è stato scelto dall’allora sindaco Gianluca Pasqui, come dirigente del settore lavori pubblici, trovandosi a gestire gli anni difficili e la mole di lavoro a seguito dei terremoti del 2016, per cui Camerino è la seconda città più danneggiata del cratere sismico.

