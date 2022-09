«Salvatore volontario sempre in prima linea,

andò a L’Aquila per aiutare dopo il sisma»

TOLENTINO - L'uomo ha perso la vita ieri in un incidente con la moto. I ricordi della Protezione civile («dedito al prossimo e simpatico. Ci mancherà tanto»), del sindaco Mauro Sclavi e dei colleghi della cartiera («persona dal grande valore umano»)

di Francesca Marsili

«Un volontario sempre in prima linea sia nel periodo del terremoto che ha colpito la nostra città, sia quando ha lasciato la famiglia per andare ad aiutare a l’Aquila, nel terremoto del 2009. Per tutti noi un grande dolore, perdiamo un amico oltre che un collega preparato, dedito al prossimo e simpatico. Ci mancherà tanto». Parole di profondo cordoglio quelle della Protezione civile di Tolentino per la tragica scomparsa di Salvatore Possemato, il 45enne morto ieri a seguito di un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua Suzuki che ha impattato con un autocarro.

Troppo gravi i traumi riportati, Salvatore non ce l’ha fatta. Si è spento nella serata di ieri all’ospedale Torrette di Ancona dove era stato trasferito in eliambulanza. La città di Tolentino in queste ore sta vivendo con dolore e dispiacere la sua prematura scomparsa. Il volontariato era la più grande passione; da moltissimi anni faceva parte del gruppo della Protezione civile di Tolentino. Poi i grandi amori della sua vita: i due figli Tommaso e Matteo. Salvatore lavorava alla cartiera di Tolentino, dove era assunto dal 2007. Era un turnista con la mansione di conduttore di macchine, il massimo inquadramento per un operaio che aveva acquisito dopo anni di esperienza. «Per noi oggi è un bruttissimo giorno – dicono i suoi colleghi di lavoro – una persona dal grande valore umano strappata troppo presto alla vita per una tragica fatalità. Era un ragazzo stimato da tutta l’azienda e un collega professionalmente preparato».

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ricorda Salvatore «come un volontario sempre disponibile e dotato di grande umanità e simpatia, sempre pronto a sacrificarsi per il bene comune ed aiutare che si trovava in difficoltà. Partecipava con entusiasmo ogni servizio, dando sempre il suo costruttivo apporto collaborando con gli altri volontari». «L’amministrazione comunale e la città tutta – ha detto il sindaco – abbracciano la famiglia e esprimono il loro cordoglio in un momento tanto doloroso e il massimo rispetto per persone come Salvatore che trovano sempre tempo da dedicare agli altri». L’amica Marianna, in un post su Facebook, ripercorre il ricordo di momenti belli passati insieme, dove l’altruismo è sempre stato l’attitudine che ha contraddistinto la vita di Salvatore. «Mi sembra ieri quando scherzavamo sulle scale del palazzo e con la tua ironia mi prendevi in giro e facevi battute su tutti. Abbiamo passato dei bei momenti tutti insieme con la mia e la tua famiglia, ricordo le cene a casa di tuo padre e le lunghe chiacchierate. Sei stato un vero amico ci hai aiutato nei momenti difficili e supporto in ogni situazione rimarrai per sempre nei nostri cuori». La procura ha disposto un accertamento medico legale sul corpo di Possemato.

