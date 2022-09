«Complicanza durante il parto:

grazie per aver fatto nascere mia figlia»

CIVITANOVA - La neomamma Sara Sabbatini scrive al direttore del reparto di Ostetricia dell'ospedale Filiberto Di Prospero: «Sono stata portata in sala operatoria per un cesareo urgente. L’equipe ha affrontato con competenza, professionalità e tempestività il problema, tanto che sia io che la bambina stiamo bene»

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso a mia figlia di venire alla luce il 20 agosto, regalandoci una gioia immensa». Con queste parole inizia la lettera inviata dalla neomamma Sara Sabbatini al direttore del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Civitanova, Filiberto Di Prospero. «La gravidanza, iniziata nel novembre scorso, con la pandemia ancora in corso, e pertanto con qualche pensiero in più, tuttavia è scorsa tranquilla, come dite voi, in maniera fisiologica – sottolinea –. Nonostante ciò al momento del parto si è presentata una complicanza che ha fatto sì che venissi portata in sala operatoria per un cesareo urgente. Ecco allora che l’equipe, prontamente intervenuta, ha affrontato con competenza, professionalità e tempestività la complicanza sopraggiunta, tanto che sia io che la bambina non abbiamo avuto problemi.

Mi sento di esprimere una sentita gratitudine alla dottoressa Elisabetta Garbati per il suo prezioso apporto clinico e per la dolcezza rassicurante dimostrata dall’inizio della gravidanza fino ad oggi – prosegue Sara Sabbatini -. Infine, non certo in ordine di importanza, un plauso va a tutto il personale medico, in particolare al dottor Ban, alle ostetriche, Fabiola, Barbara ed Alessia, alle infermiere e Oss che con professionalità e gentilezza quotidianamente accolgono e si fanno carico di ogni esigenza delle neo mamme, ai pediatri, dottoressa Mastrocola e dottoressa Fabbrizi che curano i piccoli fin dai primi vagiti, agli anestesisti in particolare alla dottoressa Silvia Tacconi: un’ottima squadra composta da esperienza e gioventù che rappresentano cuore ed anima del reparto, a dimostrazione che professionalità ed umanità possono e devono convivere, soprattutto in ospedale. I migliori auguri di buona continuazione. Grazie di cuore».

