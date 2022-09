Sviluppo della coscienza,

il ricercatore Umberto Di Grazia

ospite del Castello Màlleus

RECANATI - Doppio appuntamento con il sensitivo di fama internazionale, il primo in programma sabato 17

12 Settembre 2022 - Ore 11:35 - caricamento letture

Umberto Di Grazia, il noto ricercatore psichico e sensitivo di fama internazionale, sarà ospite a Recanati del Castello Màlleus per un doppio appuntamento con lo sviluppo della coscienza: sabato 17 conferenza sul tema: “Oltre i 5 sensi. Viaggio nella coscienza”, con l’occasione verrà presentato anche il suo ultimo libro “Il senso del sogno”. Vademecum del viaggiatore onirico e domenica 18 con il seminario esperienziale “Il risveglio della coscienza. La magia del fare”. Attesi incontri di crescita sotto la sapiente guida di Di Grazia per estendere i confini percettivi e sviluppare sensibilità interiore e intuizione. Tra gli obiettivi principali del seminario: imparare a “staccare” dalle pressioni esterne e ad acquisire forza, riequilibrando le proprie energie, sviluppo della parte “irrazionale”, intuitiva e creativa, e la relativa armonizzazione con quella “razionale”, logica e di controllo.

«Le tecniche di base vertono principalmente sulla ricerca della propria “centralità”, condizione essenziale per il nostro equilibrio psicofisico – si legge nella nota -. Tra gli altri temi che verranno toccati: sentire e riconoscere le energie che ci circondano, dirigerle per entrare in una visione più ampia di noi, i sogni come password (metodi per guidare i sogni, per comunicare con le nostre zone profonde, visione a distanza), tecniche per comunicare con il nostro se profondo, stimolo delle forze vitali, metodi per approcci terapeutici con noi stessi e gli altri. Umberto Di Grazia è un ricercatore psichico di fama internazionale che ha dedicato la sua vita allo studio e alla sperimentazione nell’ambito della ricerca psichica e dei suoi fenomeni, per le relative applicazioni a scopo sociale. Da sempre Di Grazia vive in prima persona fenomeni di confine della mente umana, che vanno dall’introspezione con retrocognizioni e precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, all’archeologia intuitiva ecc. In particolare, ha affinato il fenomeno dello sdoppiamento (O.O.B.E. Out Of Body Experience)».

Dal 1997 Umberto Di Grazia presiede l’Irc, Istituto di ricerca della coscienza a Roma che tra gli obiettivi ha quello di trovare un punto di incontro tra tecniche, terapie energetiche, fenomeni inconsueti e la ricerca scientifica grazie ad un comitato scientifico che raduna i più importanti esperti e ricercatori del settore italiani ed internazionali.

Per le sue facoltà, Umberto Di Grazia è stato studiato da importanti gruppi di ricerca, tra questi il ‘Mobius Group’ di Los Angeles, fondato da Stephan Schwartz, membro della Royal Geographical Society, Consulente del Massachusetts Institute of Technology e del Research and Analysis of Naval Operations -USA e dall’antropologo e ambientalista Brando Crespi, coordinatore delle strategie di Pro-Natura International e l’Institut fur Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene di Friburgo in Germania.

In Italia Maria Immacolata Macioti, titolare della cattedra di Sociologia all’Università La Sapienza di Roma, ha studiato il suo lavoro e ha pubblicato il libro: “Fede, mistero, magia: lettere a un sensitivo”, divenuto testo d’esame. Collabora con il criminologo Francesco Bruno del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina psicologica della stessa università. Di Grazia ha effettuato importanti scoperte archeologiche, tra i ritrovamenti più importanti: la città protostorica sommersa di Ustica, il Tempio dell’amore di Roccasinibalda, il Tempio delle ypsilon di Torre Spadina a Capranica e numerosi siti etruschi nel viterbese. Attraverso i fenomeni di sdoppiamento ‘O.O.B.E’ e i sogni ‘lucidi’, Di Grazia ha fatto anche importanti precognizioni, come la sciagura aerea di Tenerife nelle Canarie del 1977 e l’attentato al presidente americano Reagan, in seguito al quale fu invitato a lavorare con organizzazioni di ricerca negli Stati Uniti.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare 3472353426 redazione@coscienza.org e www.coscienza.org.

© RIPRODUZIONE RISERVATA