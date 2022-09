Lanfranco e Biancarosa:

50 anni d’amore

MONTECASSIANO - La coppia festeggia le nozze d'oro. Gli auguri dei figli, dei nipoti e delle nuore

10 Settembre 2022

Mezzo secolo d’amore. Oggi a Montecassiano Lanfranco Mari e Biancarosa Pagnini festeggiano i 50 anni d’anni di matrimonio, con una cerimonia alla chiesa dei Cappuccini. La coppia vive a Montecassiano, ma lui è originario di Macerata dove è stato titolare di un’officina meccanica, lei di Treia e ha lavorato come barista. Si sono conosciuti alle feste di paese. Ora sono entrambi in pensione e condividono le stesse passioni: il tifo per la Juventus e le bocce. A loro gli auguri dai figli Marco e Mauro, dai nipoti Giulia, Edoardo e Alessandro e dalle nuore Ketty e Michela.

