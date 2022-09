Bruciano le sterpaglie,

fiamme visibili

a chilometri di distanza

CORRIDONIA - L'incendio si è sviluppato intorno alle 20. Qualcuno ha dato fuoco a scarti di agricoltura

9 Settembre 2022 - Ore 21:25 - caricamento letture

Fiamme nelle campagne di Corridonia, a prendere fuoco delle sterpaglie e dei resti d’agricoltura. L’incendio è scoppiato intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, pur se l’incendio non era esteso, si sono viste a chilometri di distanza. Nel giro di poco i vigili del fuoco hanno domato il rogo, per poi proseguire l’intervento con le operazioni di bonifica. Sul posto non è stato trovato nessuno, ma è possibile che il rogo sia nato a causa di qualcuno che ha fatto un falò con scarti di agricoltura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA