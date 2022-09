“Toc Talent of Civitanova”,

selezionati i 26 partecipanti

IL FESTIVAL è ideato dall’amministrazione comunale ed è in programma al teatro Rossini nelle sere di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. Sono presenti tutte le fasce di età dagli 11 ai 77 anni, molti sono marchigiani e sei sono della città costiera. Tutti i nomi

Sono stati selezionati i 26 artisti che parteciperanno alla prima edizione di “Toc Talent of Civitanova”, festival ideato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Azienda Teatri di Civitanova, in programma al teatro Rossini nelle sere di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. L’ingresso sarà gratuito. Ai fini della selezione, la direzione artistica del festival, composta da Paolo Notari e Dario Salvatori, si è avvalsa del prezioso apporto di una apposita giuria guidata da Michele Poma, giudice ufficiale internazionale di tanti “Talent show” organizzati in tutto il mondo. Alla luce delle doti mostrate da tanti artisti, la giuria si è trovata in difficoltà nel selezionare i partecipanti, in quanto i talenti meritevoli di salire sul palco del festival erano in numero ben superiore agli originari 24 ammessi. In via eccezionale, la giuria ha deciso di allargare a 26 il numero dei partecipanti. Al festival si esibiranno quindici cantanti, accompagnati “live” da un’orchestra musicale presente sul palco, un dj set, un hip hop “crew”, un attore, un comico, un ventriloquo, due danzatrici “pole dance”, una danzatrice “del ventre”, una danzatrice, una coppia di ballerini e un gruppo di danza. Sono presenti tutte le fasce di età dagli 11 ai 77 anni, molti artisti sono marchigiani, sei sono di Civitanova.

I partecipanti al festival saranno: Aleksandra Cervigni, 19 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; Alessio Bianchetti, 33 anni, cantante di Civitanova; Dualaud (duo), 27 e 28 anni, dj set di Monte San Giusto e di Recanati; Elettra Miniero, 24 anni, danzatrice del ventre di Osimo; Ennio Monachesi, 77 anni, comico di Corridonia; Fabiana Di Toro, 25 anni, cantante di Montecosaro; Fabio Bernacconi, 51 anni, attore di Fabriano; Francesca Brunori, 31 anni, cantante di Fabriano; Gaya Anglani, 32 anni, cantante di Ponzano di Fermo; Giuseppe Boccatonda, 73 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; Irida Nasic, 20 anni, cantante di Civitanova; Laragosta, 28 anni, cantante di Macerata; Anconetani, 61 anni, cantante di Ancona; Matteo Farinelli, 27 anni, cantante di Fabriano; Mattia Chiaraluce e Felicia Tesei, 19 e 16 anni, ballerini di Castelfidardo e di Civitanova; Melissa Agliottone, 11 anni, cantante di Sant’Elpidio a Mare; Milco Messi, 49 anni, ventriloquo di Corridonia; Oliver X, 20 anni, ballerino di Civitanova; Pape Mass, 28 anni, cantante di Macerata; Rebecca Senesi, 25 anni, ballerina Pole Dance di Montecosaro; Rocco Tartabini, 14 anni, cantante di Civitanova; Serena Emili, 30 anni, ballerina Pole Dance di Treia; Sophia Bevilacqua, 15 anni, cantante di Chieti; Veronica Cipriani, 25 anni, danzatrice di Sant’Elpidio a Mare; Evin, 31 anni, cantante di Ancona; Zona 14 (Gruppo), Hip hop crew di Civitanova.

