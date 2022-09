Carabinieri-studenti a Unicam:

siglato accordo tra Arma e ateneo

CAMERINO - Con la convenzione siglata oggi si avrà una didattica attenta alle esigenze professionali e un sistema di tutoraggio efficace per ottimizzare il percorso di studi

Accordo tra Unicam e l’Arma dei carabinieri. Oggi il rettore Claudio Pettinari ed il comandante regionale, il generale Fabiano Salticchioli, hanno siglato il protocollo d’intesa per la formazione del personale appartenente alle forze di polizia.

Proseguendo nel solco tracciato oramai da anni che ha permesso a centinaia di studenti appartenenti alle varie forze di polizia e forze armate di acquisire il titolo accademico, con questo accordo Unicam ha ampliato il sistema di collaborazione per la crescita formativa degli appartenenti ai carabinieri, anche quale presupposto per l’evoluzione delle carriere del personale in uniforme. I corsi di laurea triennale e magistrale attivati dalla Scuola di Giurisprudenza sono stati programmati con una didattica attenta alle esigenze professionali, con un efficace sistema di tutoraggio che consente allo studente “in servizio” di ottimizzare al meglio il percorso di studi. L’accordo è esteso anche al personale in quiescenza iscritto all’Associazione nazionale carabinieri. «Ringrazio l’Arma dei carabinieri – ha sottolineato il rettore – per aver voluto proseguire questa collaborazione che nel corso degli anni si è consolidata ed ha ottenuto sempre riscontri positivi dal momento che rappresenta un’importante occasione formativa per tutti gli appartenenti all’Arma. Ringrazio anche tutti i docenti ed il personale della Scuola di Giurisprudenza ed in particolare Piergiorgio Fedeli, che è il referente Unicam per l’accordo». Presenti all’incontro anche il direttore della Scuola di Giurisprudenza, Rocco Favale, il Generale di Brigata Tito Baldi Honorati (ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri) e rappresentanza militare del Cobar Marche che ha fortemente voluto nell’interesse del personale in uniforme l’accordo siglato.

