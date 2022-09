Triathlon a Civitanova

con la madrina Justine Mattera:

«Così ho iniziato questa disciplina»

GARE - La show girl ha presentato ieri il suo libro Just Me raccontando tra l'altro la sua prima gara e oggi prenderà parte all'evento

4 Settembre 2022 - Ore 09:48 - caricamento letture

E’ giornata di triathlon a Civitanova dove questa mattina è iniziato il campionato regionale della disciplina. L’apertura del villaggio e della segreteria della gara è avvenuta ieri pomeriggio sul lungomare Sergio Piermanni, nei pressi dello stabilimento Lido Cristallo. A dare il via al weekend multisport organizzato da Civitanova Triathlon, sono stati i ragazzi e le ragazze della Lega del Filo d’Oro che si sono resi disponibili come guide per coloro che vivono affrontando la loro disabilità con forza e determinazione e sono pronti a provare l’emozione della triplice disciplina. Madrina dell’evento è Justine Mattera, show girl e amante della disciplina che ieri sera ha presentato il suo libro Just Me e ha raccontato il suo approccio con il triathlon. «Avevo sempre nuotato e avevo fatto una maratona, quindi ho un po’ sottovalutato la mia prima gara e ho dovuto smettere subito. Poi con costanza e allenamento ce l’ho fatta». Mattera prenderà parte alle gare di oggi.

Le gare sono iniziate già questa mattina. Questo il programma di oggi: alle 11 partenza triathlon Sprint n drat; cut-off gara Sprint: alle 11,30 cut off nuoto; alle 12,15 cut off nuoto e ciclismo; alle 12,45 cut off nuoto e ciclismo e corsa; alle 14 fine manifestazione.

I percorsi. Triathlon Sprint No-Dratf Città di Civitanova “Campionato regionale triathlon Sprint No draft”: nuoto 750 m; ciclismo 21 km (5 giri); corsa 5 km (4 giri). Triathlon Sprint sesta tappa circuito “Ips paratriathlon”: nuoto 750 m; ciclismo 17 km (4 giri); corsa 5 km (4 giri).

(Foto Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA