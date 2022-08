Torna il triathlon a Civitanova:

un weekend di nuoto, ciclismo e corsa

SPORT - Serie di appuntamenti sabato e domenica, tra i quali il campionato regionale “Sprint no draft” e la sesta tappa del circuito “Ips paratriathlon". Justine Mattera madrina dell'evento. Il programma delle iniziative

31 Agosto 2022 - Ore 13:06 - caricamento letture

Il triathlon torna a Civitanova con una serie di appuntamenti in programma sabato e domenica tra i quali trovano posto due eventi importanti: il campionato regionale triathlon “Sprint no draft” e la sesta tappa del circuito “Ips paratriathlon”. La manifestazione sportiva è realizzata con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune.

Per l’edizione di quest’anno, si comincia sabato sul lungomare Sergio Piermanni, nei pressi dello stabilimento Lido Cristallo, dove saranno ufficialmente aperti alle 17 il villaggio e la segreteria della gara che prenderà il via domenica mattina. Dalle 16 alle 18, insieme alla Lega del filo d’oro, associazioni dei disabili delle Marche e al Comitato italiano paralimpico, si darà il via al weekend multisport organizzato da Civitanova Triathlon. In queste due ore, atleti agonisti e atleti con disabilità, saranno disponibili come guide per coloro che vivono affrontando la loro disabilità con forza e determinazione e sono pronti a provare l’emozione della triplice disciplina.

Grazie agli ausili specifici messi a disposizione da “AspassoBike”, ragazzi con disabilità insieme ai loro familiari, diventeranno i motivatori per gli atleti guida, stimolando un sano doping emotivo che permetterà a tutti di apprezzare il gusto e la forza delle specialità del triathlon, swim-bike-run. Alle 18, Justine Mattera, come nella precedente edizione madrina dell’evento, presenterà il suo libro “Just me” e il programma della gara master prevista per il giorno successivo. Alle 18,30 Arena propone una sessione di nuoto in mare dove saranno dati consigli sul nuoto in acque libere per poi partire insieme per 500-750m. Ci sarà anche l’opportunità di testare occhialini e mute Arena di triathlon durante la sessione di nuoto.

Nella giornata di domenica 4 settembre prenderanno il via la gara nazionale di triathlon Sprint no-draft, valida come “Campionato regionale triathlon Sprint no draft” e la sesta tappa del circuito “Ips paratriathlon”. Il programma di domenica sarà così articolato: dalle 7 alle 8,45 apertura segreteria per ritiro pacchi gara; dalle 7,30 alle 8,45 apertura zona cambio; alle 9 partenza paratriathlon Sprint; alle 11 partenza triathlon Sprint n drat; cut-off gara Sprint: alle 11,30 cut off nuoto; alle 12,15 cut off nuoto e ciclismo; alle 12,45 cut off nuoto e ciclismo e corsa; alle 14 fine manifestazione.

I percorsi. Triathlon Sprint No-Dratf Città di Civitanova “Campionato regionale triathlon Sprint No draft”: nuoto 750 m; ciclismo 21 km (5 giri); corsa 5 km (4 giri). Triathlon Sprint sesta tappa circuito “Ips paratriathlon”: nuoto 750 m; ciclismo 17 km (4 giri); corsa 5 km (4 giri).

La polizia locale ha emanato un’ordinanza che disciplina il traffico in occasione della manifestazione. E’ possibile leggerla qui sotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA