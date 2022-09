Turisti a caccia di eventi a Macerata

«Pienone a San Giuliano,

Sferisterio Live attrae piccoli gruppi»

DATI - L'amministrazione fa il bilancio di fine stagione: «Dal 27 al 31 agosto infatti 436 sono stati gli ingressi al Buonaccorsi, 405 allo Sferisterio e 234 alla Torre Civica. Piccoli gruppi in aumento, attratti anche dagli spettacoli in Arena»

2 Settembre 2022

Gli eventi richiamano i turisti a Macerata. E’ quanto risulta dai dati raccolti dal Comune di Macerata alla fine della stagione estiva e nei giorni dei festeggiamenti per il patrono. «Indicativo- si legge in una nota del Comune – il numero di turisti giunti in città solo nella parentesi delle feste patronali: dal 27 al 31 agosto infatti 436 sono stati gli ingressi al Buonaccorsi, 405 allo Sferisterio e 234 alla Torre Civica per un totale di 1075 ingressi. La Pro Loco ha inoltre registrato 2300 pasti nei giorni delle festività patronali». L’amministrazione ha registrato un aumento di flussi in corrispondenza del Macerata Opera Festival, ma anche per gli altri eventi. «Oltre al Macerata Opera Festiva – prosegue la nota – motivo di attrazione turistica è anche la consueta rassegna Sferisterio Live, che quest’anno ha visto e vedrà alternarsi sul palco artisti di caratura nazionale e internazionale come Steve Vai, Carmen Consoli, Drusilla Foer, Francesco Gabbani (stasera 2 settembre), The Smile e Pink Floyd Legend (in programma il 10 settembre).

I gruppi organizzati, numerosissimi nei periodi primaverile e autunnale, risultano in calo nei mesi di luglio e agosto a favore di piccole comitive e gruppi distinti. In linea con il trend degli anni precedenti, il Nord Italia resta sempre in pole quanto a numero di visitatori che la città accoglie. Giungono buone notizie anche riguardo gli arrivi dall’estero. Rispetto allo scorso anno, si è registrato un sensibile miglioramento dell’affluenza di turisti stranieri. Lo confermano anche le presenze agli spettacoli dell’Arena Sferisterio che vedono per l’80% spettatori italiani e per il restante 20% spettatori oltrefrontiera, il doppio rispetto al 2021. È il Regno Unito il paese più rappresentato seguito da Francia e Paesi Bassi. Da segnalare, inoltre, l’arrivo di studenti provenienti dagli Stati Uniti».

«Vedere la città tornare a brillare e a essere viva e popolata di turisti era la sfida primaria da affrontare al momento del nostro insediamento nell’ottobre del 2020 in piena pandemia – ha commentato l’assessore al Turismo, Eventi e Gemellaggi Riccardo Sacchi –. I giorni di festa del patrono appena trascorsi ci consegnano una fotografia della città che, dati alla mano, torna a sorridere e a credere in se stessa, con un indotto che indubbiamente beneficia delle iniziative promosse e ancora in via di svolgimento in questo finale di estate 2022. Il ringraziamento va alle associazioni e alla Pro Loco con cui abbiamo rafforzato la preziosa collaborazione per portare a casa un programma di iniziative che intercettasse un pubblico variegato e di ogni età; la piazza e gli ingressi nei nostri ‘scrigni’ ci danno indubbiamente ragione e sono uno sprone a continuare su questa strada».

