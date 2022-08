Madonna dei Lumi,

60mila euro di lavori

per ricostruire il muro

SAN SEVERINO - Era crollato a marzo scorso nel parcheggio del piazzale antistante il santuario, a seguito di infiltrazioni meteoriche

Il comune di San Severino ricostruirà la porzione del muro contro terra a protezione della strada di via Madonna dei Lumi crollato nel marzo scorso a seguito di infiltrazioni meteoriche. La Giunta settempedana ha approvato il progetto esecutivo delle opere di rifacimento, redatto dall’ufficio Lavori Pubblici, impegnando la somma di 60mila euro che sarà coperta con il contributo, relativo all’anno 2022, per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio assegnato con decreto del Ministero dell’Interno. L’area interessata dal crollo, nel parcheggio del piazzale antistante il santuario della Madonna dei Lumi, a Castello al Monte, era stata immediatamente messa in sicurezza e transennata dopo il cedimento.

