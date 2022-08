Fermata Tolentino Campus,

accordo con la società

che ha in concessione l’area

PROGETTO - Il Comune pagherà la realizzazione di nuovi parcheggi al posto di quelli rimossi

25 Agosto 2022 - Ore 14:56 - caricamento letture

Una nuova fermata del treno in contrada Pace, a servizio dell’area residenziale sorta all’indomani del terremoto del 2016 e del futuro campus scolastico. Il Comune ritiene necessario realizzarla e ha raggiunto un accordo con la società che ha una concessione decennale dell’area dove la fermata “Tolentino campus” sarà realizzata. La società As Real Estate srl ha la concessione per la realizzazione dell’impianto sportivo Tennis Tolentino. Il sindaco Mauro Sclavi e la giunta hanno approvato un atto d’indirizzo con il quale è stata approvata la condizione posta dalla società circa la realizzazione a cura e spese del Comune dei parcheggi rimossi per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria per una spesa di 60mila euro. La società ha quindi dato il proprio nullaosta. La stazione Tolentino campus sulla tratta Civitanova – Albacina avrà un costo di 1 milione e 350mila euro. Saranno finanziati dalla Regione.

