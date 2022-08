Campo sportivo di Collevario,

bando per 4 anni di gestione:

c’è da rifare l’illuminazione

MACERATA - A giugno è scaduta la concessione della Cluentina. Per l'impianto elettrico il costo è di 40mila euro

di Mauro Giustozzi

Scaduta a giugno la concessione del campo sportivo di Collevario intitolato a Tonino Seri alla Cluentina il comune di Macerata procede adesso con il bando di gara di evidenza pubblica per assegnare la gestione per i prossimi quattro anni dell’impianto calcistico che si trova nel popoloso quartiere del capoluogo, bando all’interno del quale si chiede al nuovo gestore anche un profondo intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione ed elettrico il cui costo si aggira sui 40 mila euro.

«Viene finalizzata anche a richiedere al soggetto gestore un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione del campo centrale di Collevario, che abbia come obiettivo la sua riqualificazione energetica con un revamping dell’impianto di illuminazione passando ad un’illuminazione a led, vista anche la necessità di manutenzione dell’impianto elettrico stesso e di conseguire un risparmio energetico significativo», il Comune calcola che il costo tra fornitura e posa in opera dovrebbe aggirarsi intorno ai 40mila euro. «La concessione di cui si tratta deve avere una durata quadriennale, con un contributo annuo di 20mila euro, remunerativo anche delle opere di manutenzione straordinaria e con un canone annuo di concessione da corrispondere al Comune di mille euro oltre iva». Nel documento vengono anche fissati quelli che saranno i parametri ed i criteri di valutazione che saranno tenuti in considerazione per le offerte di chi sarà interessato a partecipare al bando di gara per la gestione del campo sportivo ‘Tonino Seri’. «Considerato che si tratta di stabilire i criteri di valutazione delle offerte – continua la determina – per l’offerta tecnica ci sarà un massimo di 80 punti da suddividere in piano organizzativo dell’attività di conduzione e manutentiva con riferimento ad attività manutentive, amministrative e gestionali, rispondenza attività svolta al tipo di impianto, esperienza nella gestione degli impianti sportivi, livello di attività svolta, attività in favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, anzianità dello svolgimento dell’attività in ambito sportivo». Per l’offerta economica il punteggio massimo attribuibile sarà di 20 punti. In attesa che venga espletato il bando di gara ed assegnata la gestione futura del campo sportivo per assicurare il regolare funzionamento dell’impianto all’attuale gestore sarà corrisposto un contributo alle spese di funzionamento pari a 1.500 euro mensili più iva.

