Viaggio nel mondo dello charme

con Naomi Tolentinati

«Sii audace sempre»

PIORACO - E' stato presentato nel Polo museale il manuale semiserio per donne appassionate di stile scritto per Giaconi Editore

24 Agosto 2022 - Ore 13:04 - caricamento letture

Nel Polo Museale di Pioraco, alla presenza di un folto pubblico di donne, è stato presentato da Francesca Travaglini “Be Bold- Sii audace sempre” il manuale semiserio per donne appassionate di stile scritto da Naomi Tolentinati per Giaconi Editore.

Naomi, consulente di moda originaria di Porto Potenza Picena, ha scritto per la Vogue Fashion Night, ha lavorato a Milano, è stata titolare di negozi e ha fatto consulenze ad aziende, in particolare aiuta e consiglia le donne nella ricerca della loro immagine. Non soltanto un libro sullo stile, ma un piccolo manuale che invita ogni donna ad avere consapevolezza della propria bellezza, a saperla valorizzare nella convinzione che non esiste uno stile che esula dalla propria personalità e dall’autostima che ciascuna ripone in se stessa.

Tolentinati ha coinvolto il pubblico presente in un viaggio nel mondo della moda approfondendo concetti come charme, allure, fascino, parlando di intelligenza e humor e fornendo consigli su come costruirsi uno stile a garanzia della propria unicità irripetibile.

«Una donna carica di charme farà sempre fermare per una frazione di secondo il mondo – scrive nel suo libro – quella frazione servirà a raccontare la sua infinita eleganza e la sua elitaria appartenenza ad un mondo esclusivo. Tutti, quando si trovano davanti una donna charmant, la sanno riconoscere, è dunque un concetto palesemente istintivo, ancestrale. Esempi di donne charmant furono la grande Coco, la Vreeland, la Sozzani e parlando dei nostri giorni Caroline de Maigret, Ines de la Fressange, Nina Garcia. Tutte loro avevano ed hanno quel non so che per cui le avresti notate in mezzo ad un esercito di femmine. Lo charme vibra, illumina, identifica, toglie dall’anonimato, ti rende unica, speciale…»

Be Bold è anche una riflessione sulle donne e la loro femminilità, un manuale attraverso il quale acquisire certezze e modi per uscire dall’anonimato e sfuggire all’omologazione creandosi uno stile personale inconfondibile, come biglietto da visita per presentarsi al mondo. «Immagine esteriore e filosofia di vita sono strettamente collegate: se ti ami e ti stimi, il tuo aspetto lo rivela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA