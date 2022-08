La “Giornata del Panorama”

all’Orto sul Colle dell’Infinito

RECANATI - L'evento è organizzato dal Fai l'11 settembre l'affascinante luogo leopardiano apre i cancelli per una giornata dedicata all’arte e alla pittura ad acquerello. I visitatori potranno osservare al lavoro artisti di tutta Italia, che dipingeranno en plein air scorci del giardino e del paesaggio

Giunge alla nona edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 11 settembre e coinvolgerà quattordici beni della fondazione in dieci regioni.

Nelle Marche, l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati apre i cancelli per una giornata dedicata all’arte e alla pittura ad acquerello. Oltre il muro dell’antico convento di Santo Stefano si scorge lo splendido paesaggio dei Monti Sibillini, l’imponente massiccio montuoso dell’appennino umbro-marchigiano e teatro delle leggende della mitica Sibilla, e lo sguardo riesce ad abbracciare dalla Maiella al Gran Sasso fino ai Monti della Laga. In occasione della giornata dedicata al panorama, i visitatori potranno qui incontrare e osservare al lavoro artisti di tutta Italia, che dipingeranno en plein air scorci del giardino e del paesaggio che si ammira dal suo affaccio. L’evento, che fa parte del circuito Fabriano Festival del disegno, sarà realizzato in collaborazione con FabrianoInAcquerello, importante iniziativa internazionale che attrae appassionati ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

Un evento unico di confronto e di valorizzazione della pittura ad acqua su carta che permette la sperimentazione di questa tecnica da parte di tutti. Molti gli appuntamenti della giornata: alle 11 e alle 17 la visita guidata “Tra natura e storia”, alla scoperta di aneddoti storici e curiosità botaniche sull’orto attraverso la lettura di alcuni passi dell’antico memoriale del monastero di Santo Stefano redatto da suor Camilla Lazzarini nel 1609.

Da orto concluso medievale a luogo della poetica leopardiana fino all’attuale riqualificazione come giardino semplice e laboratorio di biodiversità con la reintroduzione di antiche colture grazie al restauro del Fai curato da Paolo Pejrone, la visita ripercorrerà le alterne fortune del bene. Alle 11,30 (per adulti – livello base e intermedio) e alle 16 (per bambini) si terrà un workshop di pittura ad acquerello su carta: dopo una breve introduzione sulla pittura ad acquerello e le differenti tecniche per dipingere (bagnato su bagnato e bagnato su asciutto) si andrà alla ricerca di un particolare, un elemento naturale o uno scorcio del paesaggio da ricreare su carta artigianale Fabriano, per realizzare una cartolina ricordo. Alle 15.30 “Panorama d’artista”, laboratorio per adulti volto alla realizzazione di “istantanee di carta” con la tecnica del collage, grazie alla guida di Lucia Locatelli di Impressioni creative.

www.giornatadelpanorama.it. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta. Ingresso semplice: intero 8 euro; ridotto 6-18 anni 4 euro; studenti fino a 25 anni 5 euro; iscritti Fai, disabili e bambini 0-5 anni gratuito; famiglia (2 interi + 2 ridotti) 21 euro. Ingresso con visita guidata: intero 14 euro; ridotto 6-18 anni 10 euro; studenti fino a 25 anni 11 euro; iscritti Fai e disabili 6 euro; famiglia (2 interi + 2 ridotti) 36 euro; ridotto 0-5 anni gratis. Ingresso con workshop di pittura ad acquerello: intero 18 euro; iscritti Fai 15 euro. Ingresso con laboratorio “Istantanee di carta”: intero 23 euro; iscritti Fai 20 euro.

