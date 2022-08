Tolentino, dal Vastogirardi ecco Alaigia

di Michele Carbonari

È appena passato ferragosto e si avvicinano gli inizi dei vari campionati di calcio dilettantistici e le squadre sono pronte ad effettuare gli ultimi colpi di mercato per completare le rose. In Serie D il Tolentino trova l’accordo con il classe 1997 Mattia Alaigia (ex Vastogirardi, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze e 6 gol) e con il difensore mancino Luca Fiorito (2003), proveniente dal Potenza Picena. In Eccellenza, invece, c’è fermento in casa Montefano, Chiesanuova e Valdichienti Ponte. I viola sono concentrati soprattutto sul pacchetto under. Dall’Academy Civitanovese arriva il difensore mancino Daniele Postacchini (2004) e dal Fano giunge l’esterno d’attacco Gaetano De Marco (2003). Definitivi gli acquisti degli altri perni difensivi Mattia Moschetta (Urbis Salvia) e Nicolò Morazzini (Marina). A centrocampo, dal Porto Sant’Elpidio ecco Gianluca Candidi e dal Melfi Luka Sindik (serbo classe 1993). Proprio dal Montefano pesca il Valdichienti Ponte: in prestito il difensore Lorenzo Pigini. La squadra di Bolzan irrobustisce la retroguardia grazie alle prestazioni dell’argentino Elias Celli. Mentre il Chiesanuova definisce il roster con il ritorno di Carlo Coppari e con l’accordo trovato insieme al giovane Santiago Molinari. Infine, l’under 2005 Zefiro Tiranti, del Portorecanati, passa all’Osimana.

PROMOZIONE – Rivoluzione a Trodica. Prima dell’inizio del campionato, a ridosso della preparazione, si separano le strade con mister Martino Martinelli. Al suo posto arriva Massimo Busilacchi, ex Passatempese. Insieme a lui giunge l’ufficialità del difensore Lorenzo Camilletti (Loreto), del bomber Mattia Ruzzier (Biagio Nazzaro), del jolly Alessandro Frinconi, mentre saluta il capitano Michael Cardinali (all’Elpidiense Cascinare) che sarà sostituito da Alex Berrettoni. Cala invece il tris l’ambizioso Matelica: dalla Civitanovese ecco il bomber Roman Chornopyshchuk, mentre dall’Aurora Treia ecco l’attaccante Riccardo Raponi e il centrocampista Krenar Kakuli. Federico Giaccaglia, in uscita dalla Maceratese, va a completare il centrocampo del Potenza Picena insieme al giovane David Avallone (2003 proveniente dal Valdichienti Ponte). Fresca di ripescaggio il Casette Verdini si sta organizzando per non sfigurare anche in Promozione. Sicuri gli approdi di bomber Matteo Ulivello (Montecosaro), del centrocampista Amin Ghannaoui (Maceratese), dell’attaccante Antonio Perrella (Potenza Picena) e del portiere Riccardo Ciminari (Tolentino). Il civitanovese doc Nicola Smerilli puntellerà invece la retroguardia della Palmense.

PRIMA CATEGORIA – L’Appignanese si rinforza grazie agli innesti di Matteo Simoncini (portiere, dalla Maceratese), Marco Mannucci (centrocampista, dal Pioraco) e Nicola Renzi (attaccante, dal Pollenza). Completa l’organico l’Urbis Salvia: vestiranno arancioblu Pierpaolo Speziale (difensore, dalla Promozione abruzzese), Nicholas Bianchi (attaccante, dall’Abbadiense), Pierfrancesco Iommi (attaccante, dal Petriolo) e Francesco Cukhri (centrocampista, dal Trodica). Conclude il mercato anche il Caldarola, la ciliegina sulla torta è l’attaccante Mattia Cappelletti di proprietà del Chiesanuova. La neopromossa Cingolana si affida ai gol di Pietro Mossotti, in uscita dai Portuali Ancona. Rivoluziona la rosa invece il Montemilone Pollenza. Le due punte di diamante sono gli argentini Elias Laureano Rodriguez (attaccante classe 1995) e Marcos Gonzalez (terzino sinistro classe 2002), con mister Travaglini lo scorso anno al Chiesanuova. Dal Montecosaro provengono il difensore centrale Simone Baiocco, gli attaccanti Federico Bartolini, Stefano Pantanetti e Nicolò Tramannoni. Dalla Settempeda ecco il centrocampista Stefano Miconi e dall’Appignanese la punta Federico Carboni.

Cala gli assi anche la Settempeda stessa: Andrea Bucarelli (difensore centrale dal Sigillo, squadra umbra), Giacomo Tabarretti (centrocampista dalla Belfortese), Mirko Silla (mediano dal Trodica), Marco Mariani (esterno dal Montemilone Pollenza) e i due giovani Omar Kheder e Klaudio Lleshi (dall’Aurora Treia). La Vigor Montecosaro rinforza la difesa con l’ex Potenza Picena Alessandro Pepi, l’attacco con Leonardo Mecozzi (Montecosaro). Il Camerino completa il reparto offensivo con Duca (Caldarola). Il Villa Musone avrà una freccia in più nel reparto avanzato, grazie alle prestazioni di Roberto Caporaletti (Leonessa Montoro). Attivo anche il retrocesso Portorecanati, che potrà contare sulle giocate di Niko Colletta, Davide Cammertoni, Michele Pagliarini e Marco Petrini. Samuele Renzi (dalla Civitanovese) e Alessio Beltrami (dal Porto Sant’Elpidio) sono due nuovi giocatori del Montecosaro. Il Sarnano, colpito dalla morte del presidente Mariano Piersimoni, si assicura Matteo Rossini (Elfa Tolentino), Simone Scocchi (Palombese) e Yobouet Sylla (Camerino), oltre a tre giocatori umbri. La Folgore Castelraimondo cala l’asso in attacco: dal Matelica ecco Thomas Albanese. In fermento anche l’Esanatoglia, fresca di ripescaggio: ecco Noris Buldrini (Fabriano Cerreto), Daniele Pallotta (Folgore Castelraimondo), Gjusi Bersi e Alessandro Rossi (entrambi dal Matelica).

SECONDA CATEGORIA – La Belfortese vuol recitare un ruolo da protagonista e per farlo presenta ben sette nuovi volti: gli attaccanti Di Modica (Camerino), Raponi (Tolentino) e Agamennoni (Gualdo), i centrocampisti Petrarulo (Pennese), Ribichini (Caldarola) e Dalia (al rientro dopo un anno di stop) e del difensore Battellini (Gualdo). Poker di entrate invece per la Sefrense: Niccolò Di Marco (portiere), Alessandro Orlando e Dorian Hoxha (entrambi difensori) e Marco Midei (centrocampista). Il Ripesanginesio bussa in attacco, dall’Atletico Macerata arriva bomber Mattia Piccioni. Cambia look anche la stessa squadra di mister Cencioni, che annuncia diversi innesti provenienti dai cugini della Vigor. Fra questi l’attaccante Jacopo Rosetti, i centrocampisti Alessandro Margherita e Alessandro Marcolini e i difensori Filippo Ricci e Andrea Bruno. Ad impreziosire la campagna acquisti le punte Andrea Agnetti (Abbadiense) ed Emanuele Luciani (reduce da un brutto infortunio). Botti anche in casa Borgo Mogliano, dove arrivano gli attaccanti Matteo Panti (Juventus Club Tolentino), Samuele D’Ascanio (Vigor Macerata) e Jaques Bingunia, i centrocampisti Matteo Micucci e Ali Beniach, oltre al giovane portiere Francesco Malvestiti. Punta in alto anche la Juventus Club Tolentino, che completa la rosa con Davide Riganelli (Abbadiense) e con i giovani Vittorio Vitangeli e Alessandro Felicioli (entrambi dal Tolentino). Si alza il sipario anche sulla stagione della Treiese dei nuovi Filippo Canesin (attaccante ex Monteluponese), Mirko Salvatori (centrocampista ex Juventus Club Tolentino), Gianmarco Marini (centrocampista ex Abbadiense), Riccardo Mari (esterno sinistro ex Abbadiense), Lorenzo Sacchi (difensore ex Chiesanuova), Edoardo Rossi (esterno destro ex Chiesanuova) e Saliou Ba (attaccante ex Chiesanuova).

Cerca conferme il Montecassiano, che chiude il mercato con nomi importanti, su tutti quelli del bomber Jacopo Biagiola (dalla Vigor Montecosaro) e del centrocampista Andrea Ortenzi (dal San Claudio), mentre i giovani Luca Pigliacampo ed Elia Latini provengono dal Chiesanuova. Annuncia entrate anche la Monteluponese: Marco Mosca, Giovanni Guardiani, Danni Mazzuferi, Youssoupha Thiam, Luca Follenti e Ibrahim Mohammed che torna dal prestito al Morrovalle. Proprio quest’ultima infoltisce la rosa con diversi ingressi: Calogero Miccichè, Alessandro Paolucci, Riccardo Trobbiani, Yassine Ait Mouloud, Hamza Errahmouni, Fouad El Harrass e Alessandro Pergolesi. Non resta a guardare il Porto Potenza: torna il portiere Francesco Massaccesi (Cluentina), arrivano il centrocampista Giovanni De Pasquale (Villa Musone) e l’attaccante Sebastiano Campanari (Casette d’Ete). Si muovo con accortezza anche il Real Porto: presa la punta Liguori (Città di Civitanova) e il portiere Faraci (Potenza Picena), mentre rimette gli scarpini bomber Emanuele Pandolfi.

Si rinforza in avanti anche il Santa Maria Apparente, che potrà contare sui gol di Alessandro Acuti (Caldarola) e Francesco Lepidi (Monte San Pietrangeli). La matricola Academy Civitanovese vuole farsi trovare pronta per la nuova categoria. Ecco dunque i movimenti in entrata: Ivan De Sirio (difensore, ex Pinturetta Falcor), Nicola Doria (centrocampista, ex Montecosaro), Matteo Cognigni (attaccante, ex Montecosaro), Loris Fratoni (centrocampista, rientra dal prestito al Potenza picena) e Omercevic Niaz. In dirittura di arrivo le trattative Torresi (Santa Maria Apparente) e Coppini (ex Monte San Pietrangeli ma attualmente fermo). Ripescate in Seconda Amatori Appignano, Csi Recanati e Fabiani Matelica (che annuncia il ritorno del difensore Alessandro Mattioli). Il Victoria Strada, invece, puntella la difesa con il centrale Andrej Tabarcea (Urbanitas Apiro).

TERZA – Proprio quest’ultima squadra, l’Urbanitas Apiro, comunica di rinunciare al campionato di Terza categoria ed allestire una formazione di calcio a 5. Fra le squadre più attivo c’è lo Sforzacosta, che spara sei colpi: Adama Dembele (esterno destro dal Sarnano), Nicolas Castaneda (attaccante dagli Amatori Appignano), Lamin Dampha (centrocampista dalla prima categoria Siciliana), il difensore Luca Ingalis, l’attaccante Nicola Caraceni e il difensore Nicolas Vecchi. L’Helvia Recina riabbraccia Marco Gattari, Roberto Carnevali e Riccardo Mariani, mentre dall’Aurora Treia ecco il portiere Marco Polita e il difensore Nicola Albani, dalla Juventus Club Tolentino l’attaccante Emanuele Laconi e il centrale Michele Domizi. Tante novità anche per il Camerino Castelraimondo: il portiere Marco Pierri, i difensori Francesco Rivelli e Fabio Galassi, i centrocampisti Paolo Bravetti, Alfredo Salvi, Michele Palazzi e Danilo Pagnotta e gli attaccanti Giovanni Cesari e Stefano Cesari. L’Union Picena ufficializza le giovani punte Morgan Palmieri e Leonardo Zannotti, mentre dai cugini del Potenza Picena arrivano i difensori Andrea De Fazio e Matteo Sampaolo. A far da chioccia ci penserà l’esperto portiere Paolo Rossi. Ingressi importanti pure per la Giovanile Corridoniense: gli attaccanti Mattia Ilari (Petriolo) e Diego Gianfelici (Pollenza), il centrocampista Federico Lattanzi (Corridonia) e i difensori Simone Sentimenti (Pollenza), Alessandro Paolucci (Borgo Mogliano) e Francesco Frontoni. Il Colbuccaro perfeziona l’acquisto di Danny Carletta (centrocampista dal Petriolo) e Danny Battista (difensore dal Cska Amatori Corridonia). Il Serralta ufficializza mister Michele Palazzi.

