Sangiustese-Possanzini, ci siamo

Il Chiesanuova di Giacometti

pensa al figlio di Ravanelli

CALCIOMERCATO, tutti i movimenti. Tre i nuovi under per la neopromossa in Eccellenza: Farroni, Giri e Carboni. Preso Zoldi. Nel mirino Tittarelli e il figlio d'arte. Le operazioni in Promozione e Prima Categoria

10 Luglio 2022 - Ore 20:02 - caricamento letture

di Michele Carbonari

È ormai entrato il mese di luglio e le notizie di calciomercato diventano ufficiali.

ECCELLENZA – Sono praticamente ai dettagli la Sangiustese e mister Matteo Possanzini, mentre l’ex allenatore del Montecosaro Fabio Roscioli entra nella società rossoblu come collaboratore di patron Andrea Tosoni. Sempre nel massimo campionato regionale, volta pagina la neopromossa Chiesanuova, che si separa da Giovanni Migliorelli e apre la porta a Gianluca Giacometti, l’ultima esperienza al Fabriano Cerreto.

Tre i nomi per il pacchetto under: Edoardo Farroni dalla Settempeda, Leonardo Giri dal Portorecanati e Carboni, giovane di Appignano ma tesserato con l’Ancona Matelica. In porta, oltre ai confermati Carnevali (che dovrà operarsi al ginocchio) e Pedol, si aggiunge Matthias Zoldi (dal Trodica). Per la difesa si pensa a Mattia Ravanelli (classe 1999), figlio dell’ex Juve Fabrizio, in passato anche al Porto Sant’Elpidio, mentre per l’attacco è in ballo Gabriele Tittarelli, ai saluti con la Maceratese. Marco Campana approda alla Jesina, potrebbero partire anche gli argentini Rodriguez e Gonzalez. Il Valdichienti Ponte tessera Andrea Omiccioli, centrocampista del Montegiorgio.

PROMOZIONE – Per ora, all’Aurora Treia ci sono quasi solo uscite. Il portiere Giustozzi e il centrocampista Castelli sono scesi in Prima al Caldarola, come il difensore Mengoni, vicino al Montemilone Pollenza. La mezz’ala Kakuli resta in categoria: è quasi fatta per l’approdo al neopromosso Matelica, al pari del bomber Chornopyshchuk (Civitanovese), cercato proprio dall’Aurora, che ha trovato invece l’accordo sia con Mulinari (Settempeda) che con Badiali, centrocampista ormai ex Trodica. I biancocelesti di Martinelli ufficializzano due colpi in entrata: il mediano Cartechini (Corridonia) e il centrale Porfiri (Cluentina).

PRIMA CATEGORIA – Il Villa Musone conferma mister Gentin Agushi, mentre l’Urbis Salvia affida la panchina a Lorenzo Ferranti, che potrà contare sui difensori Pieristè (San Claudio) e Romagnoli (Montemilone Pollenza) e sul centrocampista Ciamarra (Cska Amatori Corridonia). L’Appignanese, dopo aver salutato il portiere Serrani, è pronta ad accogliere l’attaccante Fiecconi (Montecassiano). Da un bomber all’altro, Francucci (ex Pollenza) è un nuovo giocatore della Folgore Castelraimondo: andrà a rimpiazzare Jonuzi, in uscita insieme al difensore Galuppa. L’Elfa Tolentino, perso Buresta passato al Caldarola (che riabbraccia anche Cicconi), rinforza l’attacco con Storani (Potenza Picena) e Capodacqua (Belfortese).

Il Montemilone rinforza il centrocampo con Grassi, in uscita dall’Urbis Salvia come il difensore centrale Filacaro (alla Vigor Montecosaro, che ufficializza Marcantoni dallo stesso Montemilone) e il mediano Di Marino, passato al Cska Amatori Corridonia insieme ad altri compagni di reparto: Canuti (Trodica) e Martinelli. Da risolvere invece questioni societarie in altre due realtà del girone. Il Camerino è atteso da un passaggio di testimone, che scongiurerebbe la mancata iscrizione al campionato. Questa sera, durante l’assemblea pubblica, dovrebbe uscire il nome del nuovo presidente. Se tutto andrà per il verso giusto, Andrea Tiburzi dovrebbe essere confermato allenatore. In alto mare, invece, la situazione a Montecosaro, che rischia di non essere ai nastri di partenza della prossima stagione.

