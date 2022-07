Porte girevoli, nuovi allenatori e… società

Come cambia il calcio maceratese

CALCIO - Michele Monti è il numero uno della Sangiustese, Diego Cingolani del Valdichienti Ponte e Francesco D'Amico della Cluentina, insieme al giovane Tommaso Ponzelli. Il Pollenza rinuncia alla Prima categoria, il Sarnano ne eredita il titolo sportivo. In Seconda, dalla fusione fra Real Molino e Telusiano nasce il Real Telusiano. Unione delle forze anche fra Città di Civitanova e United Civitanova il club si iscriverà con il nome di quest'ultima. In Terza è costituita la Vis Civitanova, prende forma la nuova Helvia Recina

17 Luglio 2022 - Ore 20:06 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Entra nel vivo il calciomercato dei dilettanti. In D il Tolentino ufficializza l’arrivo del centrocampista Lorenzo Adorni (’98), cresciuto nelle giovanili del Parma e con esperienze nella quarta serie con Fassano, mentre ha fatto la Serie C con Monza e Vis Pesaro. In Eccellenza il Montefano ha l’accordo con il terzino ex Recanatese Morazzini, è attesa solo la firma. La Sangiustese del neo mister Matteo Possanzini muove i primi passi e potrà contare sulle prestazioni del portiere Monti (ex Civitanovese) e dei confermati Tomassetti e Iuvalè. Anche il Valdichienti Ponte blinda la porta affidandone le chiavi all’over Christopher Rossi (confermato) e all’under Diego Cingolani (dalla Recanatese).

Novità tra i pali pure in Promozione, alla Cluentina, che si affida ai guantoni di Francesco D’Amico (Sangiustese) e del giovane Tommaso Ponzelli, aggregato dalla Juniores insieme ad altri compagni di squadra. In ottica under ecco anche il 2004 Loris Bonifazi, terzino sinistro. Aggregato in rosa anche l’argentino Clementz, difensore centrale ed esterno. Attivi anche i cugini del Corridonia, che calano il tris in entrata: ecco bomber Michele Garbuglia (Montemilone Pollenza), Marco Bigoni (Loreto) e Riccardo Del Moro (Montecosaro). Primo colpo anche del Matelica, che tessera il centrocampista Daniele Aquila (Fabriano Cerreto).

PRIMA CATEGORIA – La Folgore Castelraimondo puntella l’attacco con l’esterno Fiorgentili (Matelica), mentre si separa da Midei e Pallotta. Pesca dal Matelica anche il Camerino, che accelera e ha quasi chiuso con il portiere Sabbatucci e l’attaccante Aquilanti, in dirittura d’arrivo anche con il centrocampista Gabrielli proveniente dal Pioraco. L’Urbis Salvia sistema la linea mediana del campo grazie agli arrivi di Leonardo Giri (San Claudio) e Tommaso Vendemmiati (Caldarola). Il centrocampista Romario Selita potrebbe seguire il compaesano sanseverinate e compagno di squadra al Montecassiano Federico Fiecconi, all’Appignanese. Mentre la Settempeda fa suoi il terzino Granili (Folgore Castelraimondo) e il centrocampista Quadrini (Casette Verdini), in uscita Marco Del Medico, approdato all’Elfa Tolentino. Il Cska Amatori Corridonia ufficializza l’estremo difensore Marco Serrani (Appignanese). Per la Cingolana, rientrano dai presiti Evangelisti (Victoria Strada) e Mangoni (Filottrano). Muovono i primi passi le due retrocesse dalla Promozione.

Il Montecosaro annuncia Andrea Diamanti come nuovo allenatore (l’ex pro Marco Comotto sarà il vice), con lui potrebbero arrivare anche diversi giocatori dalla vicina Civitanova. Giuliano Fondati, invece, siederà sulla panchina del Portorecanati, che ha iniziato ad ufficializzare i primi movimenti. Oltre a diverse conferme, Cristian Bibini andrà a rinforzare il centrocampo. Mentre non fanno più parte della rosa capitan Pantone e Malaccari (alla Vigor Castelfidardo) e Candidi e Donati (alla Filottranese). Non si iscriverà, invece, la neopromossa Pollenza, che con ogni probabilità cederà il proprio titolo sportivo al Sarnano, che dunque sale nella serie superiore. Gli attaccanti Biagiola (Vigor Montecosaro) e Piccioni (Atletico Macerata) avevano raggiunto l’accordo con la società biancoazzurra, da rivalutare ora la loro posizione.

SECONDA CATEGORIA – L’Academy Civitanovese affida la panchina a mister Andrea Beruschi (ex Città di Civitanova), la Palombese fa lo stesso con Stefano Cervelli (ex San Ginesio). Luca Fermanelli siederà su quella della Monteluponese, che pensa all’attaccante Roccetti in uscita dal Montecassiano, che a sua volta annuncia mister Enrico Carinelli (Marco Morbiducci sarà il vice). Tre sono i nuovi volti in casa rossoblu: Ettore Vecchi (terzino, dal San Claudio), Francesco Streccioni (attaccante, dal Loreto) e Omar Pigliacampo (difensore, dalla Monteluponese). Marco Raffaeli è l’allenatore della Pennese, Marco Michettoni del Porto Potenza.

La Promos Montefano fa sul serio e annuncia nomi importanti: dal Montemilone Pollenza ecco il centrale Mattia Benfatto, mentre dall’Union Picena arriva il centrocampista Alessandro Storani. Dopo la pandemia riprende l’attività sportiva Nicola Bonacci. Scatenato anche il Gualdo, che cala un poker di acquisti: il portiere Mirko Minnucci e i fratelli Segovia dal San Ginesio (i difensori Bastian e Rodrigo e il mediano Felipe). Non è da meno il Petriolo, che ha praticamente fatto per il bomber argentino Carlos Aquino (Casette Verdini) e il jolly di centrocampo Michael Taglioni (Corridonia). In porta si pensa a Piermattei, in uscita dall’Abbadiense, al pari di Marini (Treiese), Acciarresi (Vigor Macerata) e Agnetti (Atletico Macerata). Quest’ultima rinforza la difesa grazie alle prestazioni di Bruno, ex Vigor Macerata. La formazione di mister Bonfigli ha chiuso per i fratelli Patrassi dal Pollenza. Pesca dalla squadra che ha vinto lo scorso campionato nel girone F anche la Juventus Club Tolentino: Lorenzo Tamburri (portiere) e Andrea Salvatelli. Preso anche il difensore Youssef Conforti (Sarnano). La Belfortese rinforza l’attacco con Petrarulo (Pennese). È definita l’unione fra Città di Civitanova e United Civitanova, con quest’ultimo nome la squadra si iscriverà al torneo: panchina affidata ad Enio Tassetti.

Dalla sinergia fra Real Molino e Telusiano nasce il Real Telusiano, che sarà guidato da Francesco Nerla. Il Pioraco di Samuele Bonifazi prende il difensore Paciaroni e il centrocampista Meschini, entrambi in uscita dal Montecassiano. L’Esanatoglia punterà ancora ai piani alti e per questo tessera Alessandro Ruggeri (centrocampista dal Matelica) e Cristiano Ruggeri (dalla Pergolese). In Terza categoria, gli Amatori Appignano scelgono il nuovo tecnico: è Luigi Tedeschi, in passato al Petriolo. Lo stesso fa il Fabiani Matelica con Marco Menichelli, la scorsa stagione alla Juniores del Camerino. Davide Marzola guiderà la difesa dell’Union Picena.

Prende forma invece l’Helvia Recina di mister Andrea Luzi: Alessandro Emiliani e Andrea Lelio (rispettivamente difensore ed esterno, entrambi dal Montecassiano), Marco Feduzi (attaccante, dallo Sforzacosta), Michele Gironella (attaccante, dall’Abbadiense), El Aouad Mohammed Amine (dalla Juventus Club Tolentino), Damiano Capitanelli (esterno mancino, dal Villa Musone), Nicola Conti (centrocampista, dall’Aurora Treia), Alessandro Bertola (attaccante, dalla Vigor Macerata), Giovanni Aliberti e Lorenzo Pascucci (rispettivamente esterno e centrocampista, entrambi dall’Atletico Macerata), Gionata Bistosini (ritorno dopo dieci anni) e Stefano Simoncini (nipote dell’ex presidente Rosario). Sempre in Terza, nasce una nuova società, la Vis Civitanova di mister Giovanni Cosentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA