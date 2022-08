Cosmari, i sindacati all’attacco

«Pezzanesi faccia i nomi

dei dipendenti scorretti»

MACERATA - Nel corso dell'assemblea dei sindaci, che si è svolta nei giorni scorsi nella sede del consorzio, il presidente aveva lanciato accuse ad alcuni dipendenti. Oggi la risposta delle segreterie di Cgil, Cisl e Ugl

11 Agosto 2022 - Ore 18:52 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Ai sindacati non sono piaciute le dichiarazioni del presidente del Cosmari Giuseppe Pezzanesi che ha accusato genericamente i dipendenti di comportamenti poco corretti. Ad intervenire oggi sono i rappresentanti di Cgil, Cisl e Ugl (rispettivamente Coppari, Giuliani e Polverini) e chiedono a Pezzanesi di fare nomi e cognomi senza «sparare nel mucchio».

«In relazione all’ assemblea dei sindaci tenutasi nella sede del Cosmari – si legge nella nota di Cgil, Cisl e Ugl – chiediamo con forza delucidazioni al presidente dimissionario Pezzanesi. Il sindacato, volutamente , non è voluto mai entrare nelle dinamiche delle elezioni di Pezzanesi, né prima né dopo. E’ una prerogativa dell’Assemblea dei sindaci e questo è. Ci interessava che fosse una persona di alto profilo, visto che è destinato a presiedere una delle aziende più importanti della provincia sia per numero di dipendenti che per importanza del servizio prestato. Tra i sassolini che il presidente dimissionario si è voluto togliere ce ne è uno che per noi è inaccettabile.

Quando si fanno accuse in un contesto così importante nei confronti dei dipendenti , uno o tanti che siano, vanno fatti nomi e cognomi e non sparare nel mucchio. Premesso che le delibere dell’Anac sono pubbliche e sono reperibili facilmente dal sito dell’autorità dove tutt’ora sono, con chiaramente gli omissis relativi ai nomi . Se il Presidente dimissionario ha dei nomi e delle prove, li faccia e agisca di conseguenza, visto che il nostro contratto prevede precise modalità e tempistiche nelle contestazioni disciplinari , con tutte le conseguenze del caso nei confronti dell’ eventuale lavoratore infedele. Noi non ci siamo ad essere strumentalizzati da nessuno, avete gli strumenti per deliberare e risolvere la situazione che avete creato. Ma non toccate l’ onore e la credibilità di centinaia di lavoratori che con sacrificio, abnegazione e oltretutto , visti gli ultimi episodi di violenza, anche a rischio della propria incolumità, quotidianamente portano a termine i vari servizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA