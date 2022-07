Scoppia lo pneumatico in superstrada,

finisce contro il guardrail

CORRIDONIA - L'incidente in direzione monti, coinvolta un 20enne ferita in maniera lieve. Ha anche tamponato un camion. Code e rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata

28 Luglio 2022 - Ore 10:54 - caricamento letture

Gli scoppia lo pneumatico, tampona un camion e finisce contro il guardrail della superstrada. L’incidente stamattina poco dopo le 9,30 tra le uscite di Morrovalle e Corridonia. Coinvolta una ragazza di 20 anni alla guida di una Lancia Y.

La giovane stava percorrendo la superstrada in direzione monti quando all’improvviso uno pneumatico è scoppiato, lei ha perso il controllo, è finita prima contro un tir che la precedeva e poi contro il guardrail sulla destra della carreggiata. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale di Corridonia per i rilievi. La ragazza alla guida dell’auto è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Code e rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA