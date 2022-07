Musica nel presente e futuro di Irida Nasic

«Vecchioni mi aspettava a braccia aperte

e mi ha incoraggiato a continuare»

L'ARTISTA di Tolentino vive da poco a Civitanova dove è salita sul palco ad aprire il concerto del professore. Il suo singolo "Nemico mio" sta ottenendo un grande successo

24 Luglio 2022 - Ore 17:43 - caricamento letture

di Christian Trevisti

«Quando sono tornata nel backstage Roberto Vecchioni mi aspettava a braccia aperte e mi ha detto “sei portata per stare sul palco, complimenti la tua musica è bella e particolare”». Quella di giovedì è stata una serata magica per Irida Nasic, 20 anni, cantautrice maceratese di origini albanesi e serbe, tra le migliori proposte musicali dell’anno. L’affascinante artista tolentinate si è trasferita da poco a Civitanova e proprio nella città costiera si è fatta apprezzare anche l’altra sera quando è salita sul palco in piazza XX settembre per aprire il concerto di Roberto Vecchioni (leggi l’articolo) con il suo singolo Nemico mio. Brano che le sta regalando grandi soddisfazioni. Il videoclip è stato realizzato da leTroteProduction, mentre il brano è stato prodotto da Andrea Mei e Marco Mattei per DM Produzioni/Divinazione.

Irida, cosa prova ad essere considerata tra le migliori proposte nazionali?

«Ho provato una grande emozione. Non me lo aspettavo assolutamente, perché sono una persona piuttosto paranoica. Spesso infatti penso di non riuscire a conseguire i miei obiettivi, e questa paura mi fa perdere opportunità».

All’inizio di Nemico mio ammette che ci sono ancora cose che non conosce su se stessa. Quali sono?

«La questione di base è che, essendo giovane, mi sto ancora scoprendo. Devo ancora conoscere le mie paure e la mia forza. Senza dubbio però ci sono anche cose che conosco. Per esempio, so che la paura mi aiuta ad andare avanti. È grazie alla paura che posso affrontare le mie sfide a testa alta».

Chi è il ‘nemico mio’ di cui parla nella canzone?

«Il ‘nemico mio’ è la paura. È lei tuttavia che mi sprona ad andare avanti. La mia parte ragionevole riconosce le paure e le difficoltà che mi vengono imposte dalla parte paranoica e le abbraccia, senza paura alcuna».

Ci sono cose che è riuscita a ottenere grazie al suo nemico?

«Inizialmente provavo paura per questo lato di me, ‘ribelle’ alla mia stessa volontà. Nel tempo però sono riuscita a riconoscerlo come parte fondamentale della mia persona. L’oscurità mi ha permesso di distinguere il bene dal male nella mia figura».

Cosa pensa di fare in futuro?

«Continuerò a fare musica. Dopotutto suono da tutta la vita. Da piccola le mie fonti d’ispirazione erano Hannah Montana e Yiruma. Per ora sto frequentando la Ligheia Performance Accademy. È stata una scelta naturale per me, che ho frequentato il liceo coreutico».

Qui sotto il video del singolo “Nemico mio”:

© RIPRODUZIONE RISERVATA